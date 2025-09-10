LIVE: అనంతపురంలో సూపర్ సిక్స్-సూపర్ హిట్ సభ - ప్రత్యక్షప్రసారం - SUPER SIX SUPER HIT LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 2:20 PM IST
Super Six Super Hit Meeting in Anantapur Live: కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన 15 నెలల్లో జరిగిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, సూపర్ సిక్స్ హామీల అమలు, ప్రజలకు అందించిన సేవలు వివరించేందుకు అనంతపురం వేదికగా సూపర్ సిక్స్-సూపర్ హిట్ పేరిట తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీలు భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహణకు సిద్ధమయ్యాయి. వచ్చే 4 ఏళ్లు కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఏం చేయబోతుందో కూడా ఈ సభ ద్వారా స్పష్టత ఇవ్వనున్నారు. సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మాధవ్ తదితర ప్రముఖ నాయకులు కూటమి లక్ష్యాలను ఈ సభ ద్వారా ప్రజల ముందు ఆవిష్కరిస్తారు. ప్రస్తుతం సభ ఏర్పాట్లను మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, సీనియర్ నేతలు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. సూపర్ సిక్స్ హామీలన్నీ అమలు చేసి సూపర్ హిట్ కొట్టామని సీఎం స్పష్టం చేయనున్నారు. రేపు బహిరంగ సభలో చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ ఏం మాట్లాడతారనే దాని పట్ల సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ సందర్భంగా సూపర్ సిక్స్-సూపర్ హిట్ సభ ప్రత్యక్షప్రసారం