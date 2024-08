Students Protested the Teacher Should be Suspended : టీచర్‌ని విధుల నుంచి తొలగించాలని విద్యార్థులు నిరసన చేసిన ఘటన సత్యసాయి జిల్లాలో జరిగింది. సోమందేపల్లి మండలం పాపిరెడ్డి పల్లి వద్ద కస్తూర్బగాంధీ బాలికా విద్యాలయం (KGBV) పాఠశాలలో హిందీ ఉపధ్యాయురాలిగా ఉన్న శాలినీదేవిని తొలగించాలని విద్యార్థులు డిమాండ్ చేశారు. టీచర్ తమతో దురుసుగా ప్రవర్తిస్తుందని విద్యార్థులు గత నెలలో రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సవితకు ఫిర్యాదు చేశారు. మంత్రి ఆకస్మిక తనిఖీ చేసి శాలినీదేవిని టర్మినేట్ చేశారు.

అయితే ఇదే విషయంపై శాలినీదేవి కోర్టును ఆశ్రయించి ఎప్పటిలాగే తిరిగి నిన్న(గురువారం) విధుల్లోకి చేరింది. దీంతో టీచర్ పాఠశాలకు వస్తే తాము టీసీలు తీసుకుని వెళ్లిపోతామని విద్యార్థులు పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలోనే పలకలపై హిందీ మేడంను సస్పెండ్ చేయాలని రాసి ఈరోజు పాఠశాల బయట నిరసన చేశారు. విషయం తెలుసుకున్న ఇంఛార్జి సుబ్బలక్ష్మీ సమస్యపై డిఈఓ, ఉన్నతాధికారులతో చర్చించి చర్యలు తీసుకుంటామని నచ్చచెప్పడంతో విద్యార్థులు నిరసన విరమించారు.