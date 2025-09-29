LIVE : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు షెడ్యూల్ ప్రకటిస్తున్న ఎస్​ఈసీ రాణి కుమిదిని - SEC PRESS MEET LIVE

Published : September 29, 2025 at 10:32 AM IST

Updated : September 29, 2025 at 10:42 AM IST

State Election Commission Press Meet Live : రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ విడుదలకు రంగం సిద్ధమవుతోంది. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం సన్నద్ధం కావడంతోపాటు పంచాయతీరాజ్‌శాఖ నుంచి రిజర్వేషన్ల సమాచారం అందడంతో ఎన్నికల నిర్వహణకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం సిద్ధమైంది. హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఎన్నికలకు న్యాయపర ఆటంకాలు రాకుండా నిర్వహించే అంశంపై విస్తృతస్థాయిలో చర్చించి షెడ్యూల్‌జారీకి మొగ్గుచూపినట్లు తెలిసింది. ఈ మేరకు ఈసీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అనుమతి తీసుకొని విడుదల చేయాలని భావిస్తోంది. శనివారం రాత్రి జడ్పీ ఛైర్‌పర్సన్‌ స్థానాలకు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మహిళా రిజర్వేషన్లను ఖరారుచేసిన పంచాయతీరాజ్‌శాఖ అందుకు సంబంధించి గెజిట్‌ జారీచేసింది. రాష్ట్ర ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు అన్నిజిల్లాల్లోని వార్డులు, గ్రామపంచాయతీలు, ఎంపీటీసీలు, జడ్పీటీసీలు, మండల పరిషత్‌ అధ్యక్ష పదవులకు రిజర్వేషన్లను ఖరారుచేసి ఆదివారం గెజిట్‌ జారీచేశారు. వాటిని పంచాయతీరాజ్‌ డైరెక్టరేట్‌కు పంపించారు. అక్కడి ఉన్నతాధికారులు జడ్పీఛైర్‌పర్సన్, ఇతర రిజర్వేషన్లకి చెందిన మొత్తం గెజిట్లను క్రోడీకరించి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి సమర్పించారు. ఈమేరకు ఇవాళ ఉదయం 11 గంటలకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం సమావేశం నిర్వహించింది. స్థానిక ఎన్నికలపై కీలక నిర్ణయం వెలువడే అవకాశం ఉంది.

STATE ELECTION COMMISSION LIVE 2025తెలంగాణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలుLOCAL BODY ELECTIONS IN TELANGANASEC PRESS MEET LIVE 2025SEC PRESS MEET LIVE

