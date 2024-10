Chaiwala Buy New Vehicle In Unique Way : రూ.90 వేలు విలువైన కొత్త బండిని ఇంటికి తెచ్చేందుకు అదనంగా రూ.60 వేలను ఖర్చు చేశాడు ఓ చాయ్​వాలా. మోపెడ్​ బైక్​ను కొనుగోలు చేసేందుకు షోరూమ్​కు క్రేన్​, బగ్గీ, డీజేతో వచ్చాడు. ప్రసుతం ఈ వీడియో వైరల్​ అవుతోంది. ఈ విచిత్రమైన సంఘటన మధ్యప్రదేశ్​లోని శివ్​పురీ జిల్లాలో జరిగింది.

నాగ్​పుర్​కు చెందిన మురారీ లాల్​ కుష్వాహా అనే వ్యక్తి టీ దుకాణం నిర్వహిస్తున్నాడు. ఆదివారం తన కుమార్తెతో కలిసి మోపెడ్ బైక్​ను కొనుగోలు చేసేందుకు షోరూమ్​కు వెళ్లాడు. మురారి తనతో పాటు షోరూమ్​కు క్రేన్​, బగ్గీ, డీజే, డ్యాన్స్​ చేసేవాళ్లను కూడా తీసుకెళ్లాడు. రూ.90 వేలు విలువైన బైక్​ను రూ.20 వేలు డౌన్​ పేమెంట్‌ చేసి ఈఎంఐలో కొనుగోలు చేశాడు. అయితే దానిని ఇంటికి తీసుకెళ్లేందుకు మాత్రం రూ.60 వేలు ఖర్చు చేశాడు. క్రేన్​తో కొత్త బండిని డీజే డ్యాన్స్​లతో తన ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు. తన కుమార్తె ఆనందం కోసమే ఇలా చేశానని మురారి అంటున్నాడు. ట్విస్ట్​ ఏమిటంటే అనుమతి లేకుండా ఇదంతా చేసినందుకు పోలీసులు బగ్గీని, డీజేను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఎక్కువ వాల్యూమ్​తో డీజేను ప్లే చేసినందుకే ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.

అయితే మురారి ఇలా చేయడం ఇదేమీ మొదటి సారి కాదు. గతంలో కూడా తన కూతురికి మొబైల్​ ఫోన్​ను కొనుగోలు చేసినప్పుడు కూడా ఇలానే చేశాడు. రూ.12,500 కొనుగోలు చేసిన మొబైల్​ను ఇంటికి తీసుకెళ్లేందుకు రూ.25 వేలు ఖర్చు చేసినట్లు మురారి చెప్పాడు. ఆ సమయంలో కూడా ట్రాలీ, బగ్గీ, డీజేతో ​కొత్త ఫోన్​ను ఇంటికి తీసుకెళ్లినట్లు తెలిపాడు.