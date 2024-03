భద్రతా దళాల కవాతులో వైఎస్సార్సీపీ నేత- ఎస్సైకి వీఆర్

SP Sent to Veeraghattam SI on Vacancy Reserve: మన్యం జిల్లా వీరఘట్టం ఎస్సైపై (SI) వేటు పడింది. ఎసై మురపాక గోవింద్‌ను ఆకస్మికంగా ఉన్నతాధికారులు (Superiors) వీఆర్​ (వేకెన్సీ రిజెర్వ్)కు పంపారు. ప్రశాంత వాతావరణంలో సార్వత్రిక ఎన్నికలు (Elections) నిర్వహించేందుకు వీలుగా శుక్రవారం జిల్లాలోని తెట్టంగి గ్రామంలో కేంద్ర బలగాలతో కవాతు నిర్వహించారు.

YSRCP Leader Followed on Police Parade: ఈ కవాతులో వైఎస్సార్సీపీ నేత (YSRCP Leader) ఎస్సైను అనుసరించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​ అయింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఉన్నతాధికారులు (Superiors) ఎస్సైను వీఆర్‌ (Vacancy Reserve)కు బదిలీ చేశారు. ఈయన స్థానంలో పార్వతీపురం నుంచి ఫ్రకృద్దీన్​ను ఎస్సైగా అధికారులు నియమించారు.

గతంలో: బాపట్ల జిల్లా గతంలో ఎస్సైగా పనిచేసిన అనూక్‌ను వీఆర్‌(వేకెన్సీ రిజర్వ్)కు పంపుతూ జిల్లా ఎస్పీ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఫారం-7 దరఖాస్తుల సమాచారాన్ని తీసుకోవడమే కాకుండా బీఎల్వోలుగా ఉన్న మహిళా పోలీసులతో వాట్సాప్ గ్రూప్‌ను ఏర్పాటు చేసి నేరుగా జోక్యం చేసుకున్నట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో సీఐ, ఎస్‌ఐలు బూత్ లెవల్ ఆఫీసర్లుగా ఉన్న వారితో వాట్సప్ ద్వారా సంభాషిస్తూ ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు వెల్లడైంది.