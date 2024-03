ఆస్తి కోసం కుమారుడి కర్కశం- తల్లిదండ్రులపై విచక్షణ రహితంగా దాడి

Son Tortured His Parents For Land Property at Madanapalle: ఆస్తి కోసం జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులను కుమారుడు హింసించిన ఘటన అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లెలో చోటు చేసుకుంది. నగరంలోని అయోధ్యనగర్​లో నివాసం ఉంటున్న వెంకటరమణారెడ్డి, లక్ష్మమ్మకు ఇద్దరు కుమారులు. వారికున్న 5ఎకరాల భూమిని కుమారులు ఇద్దరూ సాగు చేసుకుంటున్నారు. అయితే ఆ భూమి మొత్తం తన పేరిట రాయాలని చిన్న కుమారుడు శ్రీనివాసరెడ్డి తల్లిదండ్రులను ఒత్తిడి చేశాడు.

అతడు చెప్పిన దానికి ఆ దంపతులు ఇద్దరూ ఆలస్యం చేయడంతో వారిపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు. కొట్టవద్దని తల్లిదండ్రులు ఎంత ప్రాధేయపడుతున్న వినకుండా చేతితో కొడుతూ, కాలితో తన్నుతూ కర్కశాన్ని ప్రదర్శించాడు. దాడి సమయంలో ఓ వ్యక్తి వీడియో తీయడంతో ఈ దృశ్యాలు వైరల్ గా మారాయి. వృద్దదంపతులపై కుమారుడి చేసిన దాష్టికం దృశ్యాలను ప్రతి ఒక్కరిని కంటతడిపెట్టిస్తున్నాయి. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు శ్రీనివాసరెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకుని అతనిపై కేసు నమోదు చేశారు. కానీ ఇంత జరిగాక కూడా తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ తన బిడ్డని ఏమి చేయవద్దని అతనిపై ఎలాంటి కేసు పెట్టవద్దని పోలీసుల వద్ద ప్రాధేయపడ్డారు. ఆ దంపతులు ఇద్దరూ ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. జన్మనిచ్చిన కొడుకుకి ఎలాంటి సమస్య రాకూడదని వృద్ధ వయసులో కూడా వారు అతడి క్షేమం కోరుకోవడం ఆ తల్లిదండ్రుల పెద్ద మనస్సుకు అద్దం పడుతోందని స్థానిక ప్రజలు చర్చించుకుంటున్నారు.