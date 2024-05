ఏదీ మద్యపాన నిషేధం- ఏ మొహం పెట్టుకుని ఓట్లు అడుగుతున్నారు : సోమిరెడ్డి - Somireddy Allegations on Jagan

Somireddy Allegations on Jagan During election Campaign in Sarvepalli: రాష్ట్రంలో మద్యపాన నిషేధం చేసిన తర్వాతే ఓట్లు అడుగుతామని చెప్పిన జగన్ ఇప్పుడు ఏ మోహం పెట్టుకొని ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నారని తెలుగుదేశం అభ్యర్థి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి (TDP Candidate Somireddy Chandramohan Reddy) ప్రశ్నించారు. నెల్లూరు జిల్లా సర్వేపల్లి నియోజకవర్గంలోని పలు ప్రాంతాల్లో కూటమి నేతలతో కలిసి ఆయన ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. కాకాణి గోవర్ధన్ చేసిన అవినీతి, అక్రమాలు, ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకతే తనను ప్రజలు అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపిస్తారని సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

సైదాపురంలో అక్రమ తవ్వకాలు జరిగితే ఎవరూ పట్టించుకోవట్లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మరుపురు, మొగుళ్లూరులో అక్రమ మైనింగ్ చేస్తున్నా సీజ్ చేయడం లేదని అన్నారు. ఏడాదిగా పిర్యాదు చేసున్నా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని అన్నారు. మంత్రి కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి బరి తెగించి దోపిడీ చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఇంకా కొన్ని రోజుల్లో కూటమి ప్రభుత్వం రాబోతుందని అప్పుడు దీనిపై సీబీఐ విచారణ చేయిస్తామని సోమిరెడ్డి తెలిపారు.