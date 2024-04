భద్రాద్రి రామయ్యకు గుంటూరు గోటి తలంబ్రాలు- నెలరోజులుగా రామనామ జపం - DEVOTEES PREPARE kalyana TALAMBRALU

Some Devotees Prepare for Talambralu in Guntur: భద్రాద్రి సీతారాముల కళ్యాణానికి అవసరమైన తలంబ్రాలను గుంటూరులో కొందరు భక్తులు సిద్ధం చేస్తున్నారు. శ్రీనివాసరావుపేటలోని వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో గోటితో ఒలిచి తలంబ్రాలను తయారు చేసే కార్యక్రమం చేపట్టారు. నెల రోజుల నుంచి గోటి తలంబ్రాల కార్యక్రమం జరుగుతోంది. మరో రెండు రోజుల్లో ఈ తలంబ్రాలను భద్రాచలం తీసుకువెళ్లనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ మహత్తర కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం కావడం భగవంతుని కళ్యాణంలో పాల్గొన్న అనుభూతి కలుగుతోందని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.

తలంబ్రాలకు ధాన్యం అందించే రైతులు నారు పోసే సమయం నుంచి ప్రతి పనిలో రామనామం జపిస్తూనే పంట పండిస్తారని తెలిపారు. అలాంటి ధాన్యాన్ని రైతుల నుంచి సేకరించి తలంబ్రాల బియ్యంగా మారుస్తున్నట్లు వివరించారు. సీతారాముల కళ్యాణం ముగిసిన తర్వాత భద్రాచలం నుంచి కొన్ని తలంబ్రాలను తమకు ఆలయ అధికారులు పంపిస్తారని వారు తెలిపారు. స్వామి వారి కళ్యాణ నిమిత్తం ధాన్యాన్ని గోటితో వలిచి తలంబ్రాలుగా మార్చి వాటిని సీతారాముల కళ్యాణ సమయానికి భద్రాచలం పంపిస్తామని నిర్వహకులు అన్నారు. ధాన్నాన్ని తలంబ్రాలుగా మార్చే వరకు రామనామ మంత్రాన్ని జపిస్తామని మహిళలు తెలిపారు.