Sixth Day Bathukamma Celebrations Live : రాష్ట్రంలో బతుకమ్మ సంబురాలు ఆరో రోజు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఆరో రోజు బతుకమ్మ వేడుకలు నిజామాబాద్‌లో జిల్లాలోని అలీసాగర్‌, మెదక్‌, ఆదిలాబాద్‌లలో సంబరాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు. బతుకమ్మ వేడుకల్లో ఆరో రోజు బతుకమ్మను అలిగిన బతుకమ్మగా పూజిస్తారు. ఈ రోజున అమ్మవారు అలిగి ఉంటారని, అందుకే ఏమి తినరని నమ్మకం. అందుకే ఈ రోజు అమ్మవారికి ఎలాంటి నైవేద్యం పెట్టరు. దీనిలో భాగంగా మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో బతుకమ్మ చుట్టూ చేరి ఆటపాటలతో అలరిస్తున్నారు. ఈ తొమ్మిది రోజుల్లో జరిగే పండుగలో ఒక్కో రోజుకు ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉంటుంది. రోజుకో విధంగా గౌరమ్మను ఆరాధిస్తారు. ప్రత్యేకమైన నైవేద్యం సమర్పిస్తారు.

అమ్మవారికి పూజలు చేసి, సాయంత్రం వేళ గంగమ్మ ఒడికి చేరుస్తారు. చిన్నా పెద్ద మహిళలంతా కనువిందు చేసే పట్టుచీరలు, పరికిణీలు, లంగా ఓణీలను ధరించి అందంగా అలంకరించుకుని ఈ ఉత్సవాలకు హాజరవుతారు. ఆడపడుచులంతా బతుకమ్మ ఎత్తుకుని వీధుల గుండా సామూహికంగా నడిచే అద్భుత దృశ్యం తెలంగాణ రాష్ట్ర గ్రామీణ సంస్కృతి, సామరస్యానికి, సమైక్యతకు అద్దం పడుతుంది.

