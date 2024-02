Simhadri Chandrasekhara Rao Said to Not Contest in Election: వయసు రీత్యా వచ్చే ఎన్నికల్లో తాను పోటీ చేయలేనని కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డ నియోజకవర్గ ఇన్​ఛార్జి సింహాద్రి చంద్రశేఖరరావు అన్నారు. తనకు బదులుగా తన కుమారుడు సింహాద్రి రాంచరణ్​కు అవనిగడ్డ సీటు ఇవ్వాలని సీఎంను కోరినట్లు ఆయన తెలిపారు. సోమవారం తాడేపల్లి క్యాంపు కార్యాలయంలో ఆయన సీఎం జగన్​ను కలిశారు. ఈసారికి మీరే పోటీ చేయాలని సీఎం చెప్పగా వయసు రీత్యా చేయలేనని, తన కుమారుడు రామ్‌చరణ్‌కు ఆ బాధ్యత అప్పగించాలని ఆయన కోరారు. చర్చ తర్వాత రామ్‌చరణ్‌ను సమన్వయకర్తగా నియమించేందుకు ముఖ్యమంత్రి అంగీకరించినట్లు తెలిపారు.

సీఎంతో భేటీ తర్వాత తన కుమారుడితో కలిసి డాక్టర్‌ చంద్రశేఖరరావు విలేకర్లతో మాట్లాడారు. వయసు రీత్యా నాకు బదులుగా నా కుమారుడు సింహాద్రి రామ్‌చరణ్‌ను సమన్వయకర్తగా నియమించారు అని ఆయన వెల్లడించారు. తాజాగా విడుదల చేసిన వైసీపీ ఇన్​ఛార్జిల జాబితాలో సింహాద్రి చంద్రశేఖరరావును కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డ సమన్వయకర్తగా వైసీపీ అధిష్ఠానం ప్రకటించింది. కానీ ఆ బాధ్యతలు చేపట్టకుండా ఆయన తప్పుకున్నారు. తనకు బదులు తన కుమారుడిని ఎన్నికల బరిలో నిలబెట్టనున్నారు.