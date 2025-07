Updated : July 14, 2025 at 9:48 AM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Secunderabad Rangam Live 2025 : సికింద్రాబాద్​ ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాల ఉత్సవాలు కొనసాగుతున్నాయి. మహంకాళి ఆలయంలో రంగం కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. మాతంగి స్వర్ణలత భవిష్యవాణి చెబుతున్నారు. ఈ వేడుకల కోసం హైదరాబాద్​ ఇంఛార్జీ, రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​ ఆలయానికి చేరుకున్నారు. తెల్లవారుజామున అమ్మవారికి మహా హారతి, కుంకుమ, పుష్ప అర్చనలు నిర్వహించారు. సాకలు సమర్పించి విశేష నివేదన చేశారు. మహంకాళి అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు. రంగం ఘట్టానికి చూడటానికి ప్రజలు తండోపతండాలుగా వచ్చారు. ఈ సంవత్సరం వర్షాలు ఎలా కురుస్తాయని ఆలయ పూజారులు అడుగుతున్నారు. అమ్మవారు స్వరూపంగా భావించే మహిళ చెప్పే భవిష్యవాణి ఈ రెండు రోజుల జాతరలో కీలకం. భవిష్యవాణిలో ఈ ఏడాది వర్షాలు ఎలా కురుస్తాయో, ప్రజలు సుఖశాంతులతో ఉండాలంటే ఏమి చెయ్యాలో ఇవన్నీ చెబుతారు. ఇందుకోసం ఎంతో మంది ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తారు. ఈసారి గురించి ఏం చెప్తారో మనం కూడా ఇప్పుడు లైవ్​లో చూద్దాం.

Last Updated : July 14, 2025 at 9:48 AM IST