తిరుపతిలో రెండో రోజు జాతీయ మహిళా సాధికారత సదస్సు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 15, 2025 at 11:32 AM IST|
Updated : September 15, 2025 at 1:22 PM IST
Second Day Women Empowerment Meeting Live : లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా ఆలోచనలతో ప్రారంభమైన చట్టసభల సాధికారత కమిటీల జాతీయ సదస్సులో భాగంగా తిరుపతిలో రెండో రోజు మహిళా సాధికారత తొలి జాతీయ సదస్సు ప్రారంభమైంది. నిన్న(ఆదివారం) మొదలైన సదస్సుకు హాజరైన ప్రజాప్రతినిధులు, ఏపీ ప్రభుత్వం, సీఎం చంద్రబాబుపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రజాప్రతినిధులూ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఎన్డీయేలో భాగస్వాములుగా ఉన్న BJP, JDU, AIADMK, ఇండియా కూటమిలో ఉన్న కాంగ్రెస్, RJD, JMM తదితర పార్టీల నుంచి మహిళా ప్రజాప్రతినిధులు వచ్చారు. మధ్యాహ్నం భోజన విరామం తర్వాత జరిగిన చర్చల్లో ఆయా రాష్ట్రాల ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు తమ రాష్ట్రాల్లో మహిళల అభివృద్ధి, సంక్షేమానికి తీసుకుంటున్న చర్యలను వివరించారు. స్త్రీల భద్రత, ఆర్థిక, సామాజిక అభివృద్ధికి ఇంకా అమలు చేయాల్సిన విధానాల గురించి అర్థవంతంగా చర్చించారు. వికసిత భారత్కు మహిళలు ఎలా నాయకత్వం వహించాలనే అంశాన్ని జాతీయ మహిళా సాధికారత సదస్సు థీమ్గా ఎంచుకున్నారు. నేడు తీర్మానాలు చేయనున్నారు. ఇవాళ్టి ముగింపు సభకు గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకానున్నారు.
