LIVE: మహబూబ్నగర్లో రెండో రోజు బతుకమ్మ సంబరాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - SECOND DAY BATHUKAMMA CELEBRATIONS
Published : September 22, 2025 at 6:29 PM IST
Second Day Bathukamma Celebrations Live : రాష్ట్రంలో పూల పండుగ మొదలైంది. తీరొక్క పువ్వులతో ఆడపడుచులు తొమ్మిది రోజులు బతుకమ్మ పండుగను జరుపుకుంటారు. ఆదివారం ఎంగిలిపూల బతుకమ్మ పూర్తయింది. రెండో రోజు అటుకుల బతుకమ్మ. రెండో రోజు బతుకమ్మను అటుకుల బతుకమ్మగా పూజిస్తారు. ఈ రోజు అమ్మవారికి సప్పిడి పప్పు, బెల్లం, అటుకులతో నైవేద్యం తయారు చేసి సమర్పిస్తారు. రెండో రోజు బతుకమ్మ సంబరాలను హైదరాబాద్లోని శిల్పరామం, మహబూబ్నగర్లోని పిల్లలమర్రి వద్ద బతుకమ్మ సంబరాలు నిర్వహించనున్నారు. పూలతో బతుకమ్మను పేర్చి, మధ్యలో పెడ్డి పాటలు పాడుతూ బతుకమ్మ ఆడుతారు. చిన్నా పెద్ద మహిళలంతా కనువిందు చేసే పట్టుచీరలు, పరికిణీలు, లంగా ఓణీలను ధరించి అందంగా మూస్తాబు అయ్యి వేడుకలకు వస్తారు. అలంకరణలో ఆడపడుచులంతా బతుకమ్మ ఎత్తుకుని వీధుల గుండా సామూహికంగా నడిచే అద్భుత దృశ్యం తెలంగాణ రాష్ట్ర గ్రామీణ సంస్కృతి, సామరస్యానికి, సమైక్యతకు అద్దం పడుతుంది. రెండో రోజైన అటుకుల బతుకమ్మను లైవ్లో చూద్దాం.