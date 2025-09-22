LIVE: మహబూబ్​నగర్​లో రెండో రోజు బతుకమ్మ సంబరాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - SECOND DAY BATHUKAMMA CELEBRATIONS

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2025 at 6:29 PM IST

Choose ETV Bharat

TAGGED:

SECOND DAY BATHUKAMMA CELEBRATIONSBATHUKAMMA CELEBRATIONS LIVEBATHUKAMMA CELEBRATIONS IN HYDబతుకమ్మ వేడుకలు లైవ్SECOND DAY BATHUKAMMA CELEBRATIONS

