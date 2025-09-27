LIVE : తిరుమల శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - SARVABHUPALA VAHANAM LIVE
Published : September 27, 2025
Updated : September 27, 2025
Sarvabhupala Vahanam LIVE : తిరుమల శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాలలో నాలుగవ రోజైన ఇవాళ స్వామి వారికి సర్వభూపాల వాహనసేవ జరుగుతోంది. ఉదయం కల్పవృక్ష వాహనంపై శ్రీనివాసుడు భక్తులకు అభయ హస్తం ఇచ్చారు. శ్రీవారి వాహన సేవలను వీక్షించేందుకు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలి వస్తున్నారు. శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలలో ఏడుకొండలవాడి వాహన సేవలు కన్నులపండువగా సాగుతున్నాయి. స్వామి వారు రోజుకోక వాహనంపై తిరుమాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు కనువిందు చేస్తున్నారు. ఇవాళ ఉదయం స్వామి వారు కల్పవృక్షవాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. శ్రీ మలయప్పస్వామి సర్వభూపాల వాహనంపై కాళీయ మర్ధనుడి అలంకారంలో దర్శనమిచ్చారు. వాహనం ముందు గజరాజులు నడుస్తుండగా, భక్తజన బృందాలు భజనలు, కోలాటాలు, జీయ్యంగార్ల గోష్టితో స్వామివారిని కీర్తిస్తుండగా, మంగళవాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి వాహనసేవ కోలాహలంగా జరిగింది. సర్వభూపాల వాహన సేవలను తిలకించేందుకు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలి వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా సర్వభూపాల వాహన సేవ ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీకోసం.