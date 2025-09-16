LIVE: ఎన్టీఆర్‌ 'సజీవ చరిత్ర’ పుస్తకావిష్కరణ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - NTR SAJEEVA CHARITRA BOOK LAUNCH

LIVE: ఎన్టీఆర్‌ లిటరేచర్‌ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో రచయిత పాత్రికేయుడు విక్రమ్‌ పూల రాసిన ‘సజీవ చరిత్ర’ పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమం విజయవాడ పోరంకి మురళీ రిసార్ట్స్‌లో జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, త్రిపుర గవర్నర్‌ ఇంద్రసేనారెడ్డి, రాష్ట్ర స్పీకర్‌ అయ్యన్నపాత్రుడు, అలాగే ఎన్టీఆర్‌ కుమారుడు నందమూరి రామకృష్ణ హాజరయ్యారు. ఈ పుస్తకంలో 1984లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చోటు చేసుకున్న రాజకీయ పరిణామాలు, కాంగ్రెస్‌ పన్నిన కుట్రలు, వాటిని త్రుటిలో తిప్పికొట్టిన ఎన్టీఆర్‌ ధైర్యం, సంకల్పం, మళ్లీ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తీరును వివరించారు. పార్టీ స్థాపించి కేవలం తొమ్మిది నెలల్లోనే అధికారంలోకి వచ్చిన ఎన్టీఆర్‌ను మధ్యలో పదవీచ్యుతుడిని చేయడం ఆ కాలంలో పెద్ద సంచలనం రేపింది. అయితే ప్రజలు, కాంగ్రెసేతర రాజకీయ పార్టీలు అన్నివర్గాలుగా ఆయన వెన్నంటి నిలిచాయి. ఆ ఉద్యమం అంతటి ఉద్ధృతిని సంతరించుకోవడంతో అప్పటి ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ కూడా తలొగ్గాల్సి వచ్చింది. చివరికి ఎన్టీఆర్‌ ప్రభుత్వాన్ని పునరుద్ధరించడం జరిగింది. ఈ ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ ఉద్యమం దేశ రాజకీయాల్లో కొత్త మార్గాలను సుగమం చేసింది. కాంగ్రెస్‌కు వ్యతిరేకంగా ఉన్న పార్టీలన్నింటినీ ఒక్కతాటిపైకి తెచ్చిన చారిత్రక క్షణాలకు ఇది నాంది పలికింది. ఆ ఉద్యమంలోని ప్రధాన ఘట్టాలను, ఆ పరిణామాల వెనుక ఉన్న కారణాలను ఇందులో వివరించారు. అప్పటి ఘట్టాలను వివరించే ‘సజీవ చరిత్ర’ పుస్తకావిష్కరణ ప్రత్యక్ష ప్రసారం.
NTR SAJEEVA CHARITRA BOOK

