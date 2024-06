Rally in Pulivendula Constituency after TDP Victory in Elections: వైఎస్సార్​సీపీ రాష్ట్రంలో ఘోర పరాజయం పాలవడంతో జగన్ సొంత నియోజకవర్గమైన పులివెందులలో తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులకు కొత్త ఉత్సాహం వచ్చింది. ఓటమి తర్వాత వైఎస్సార్​సీపీ గుర్తు అయిన ఫ్యాన్ రెక్కలను విరిచి టీడీపీ శ్రేణులు ర్యాలీగా తీసుకెళ్లారు. పులివెందుల నియోజకవర్గంలోని చక్రాయపేట మండల కేంద్రంలో తెదేపా కార్యకర్తలు రాష్ట్రంలో అధికారంలో తెలుగుదేశం వచ్చినందుకు సంతోషంతో పార్టీ కార్యకర్తలు ర్యాలీ చేశారు. ఇదే సందర్భంలో పాడైపోయిన ఫ్యాన్ రెక్కలను చక్రాయపేటలోని పలు ప్రధాన రహదారుల్లోకి తీసుకొచ్చి ద్విచక్ర వాహనానికి కట్టుకొని ఈడ్చుకుంటూ వెళ్లారు. చక్రాయిపేటలో ఈ విధంగా ఫ్యాన్ రెక్కలను విరిచేసి ఈడ్చుకుంటూ వెళ్లడం అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది. జగన్మోహన్ రెడ్డికి భయపడకుండా ఈ ప్రాంతంలో టీడీపీ కార్యకర్తలు ధైర్యంగా ఫ్యాన్​ను ఈ విధంగా చేయడం పలువురుని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ఇది రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్​సీపీ పరిస్థితి అనే విధంగా టీడీపీ యువకులు వినూత్నంగా ర్యాలీ నిర్వహించారు.