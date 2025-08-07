Essay Contest 2025

LIVE : ఎన్నికల ఫలితాల తీరుపై రాహుల్​గాంధీ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం - RAHUL GANDHI PRESS MEET IN DELHI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 2:29 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 3:03 PM IST

1 Min Read
Rahul Gandhi on Election Results Live :  'ఎగ్జిట్‌పోల్స్, ఒపీనియన్‌ పోల్స్‌కు వ్యతిరేకంగా ఫలితాలు వస్తున్నాయి. అంచనాలకు అందని విధంగా ఎన్నికల ఫలితాలు వస్తున్నాయి. హరియాణా, మధ్యప్రదేశ్‌, మహారాష్ట్రలోనూ ఊహకందని ఫలితాలు వచ్చాయి. ఇటీవల జరిగిన అనేక ఎన్నికల ఫలితాలపై మేము పరిశోధన చేశాం. పరిశోధనలో మా అనుమానాలు చాలా వరకు నిజమయ్యాయి. మహారాష్ట్రలో ఐదు నెలల్లోనే 40 లక్షల మంది ఓటర్లు నమోదయ్యారు. ఐదేళ్లలో నమోదైన వారికంటే ఐదు నెలల్లో నమోదైన ఓటర్లే ఎక్కువ. మహారాష్ట్రలో సాయంత్రం 5 తర్వాత విపరీతంగా పోలింగ్ నమోదైంది. మహారాష్ట్రలో సాయంత్రం 5 తర్వాత జరిగిన పోలింగ్ సీసీ ఫుటేజీ అడిగినా ఇవ్వలేదు. మహారాష్ట్రలో లోక్‌సభ, విధానసభ ఎన్నికల వ్యవధిలో కోటి మంది ఓటర్లు నమోదయ్యారు. ఓటర్ల జాబితా సాఫ్ట్‌ కాపీ మాకు ఇచ్చేందుకు ఈసీ నిరాకరించింది. ఓటర్ల జాబితా దేశ సంపద దానిని ఎందుకు చూపించట్లేదు. ఓటర్ల జాబితాను విశ్లేషించే హక్కు మాకు ఉంది, అని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్‌గాంధీ పేర్కొన్నారు. దిల్లీలో ఎన్నికల ఫలితాలపై ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడుతున్నారు.
Last Updated : August 7, 2025 at 3:03 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAHUL GANDHI LIVE ON VOTE STEALINGRAHUL GANDHI LIVE IN DELHIRAHUL GANDHI PRESS MEET IN DELHI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

National Film Awards

LIVE: 71వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల ప్రకటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

August 1, 2025 at 6:07 PM IST
CM CHANDRABABU KADAPA TOUR LIVE

LIVE: కడపలో పెన్షన్ల పంపిణీ - పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం

August 1, 2025 at 2:58 PM IST
GSLV F-16 NISAR Rocket Launch Live

LIVE: శ్రీహరికోట నుంచి నింగిలోకి జీఎస్‌ఎల్‌వీ-ఎఫ్‌16 - ప్రత్యక్షప్రసారం

July 30, 2025 at 5:12 PM IST
PM Narendra Modi

LIVE: ఆపరేషన్ సిందూర్​పై లోక్​సభలో చర్చ - ప్రధాని మోదీ సమాధానం

July 29, 2025 at 6:36 PM IST

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఉత్తరాఖండ్​, హిమాచల్​లో భారీ వరదలతో బీభత్సం- కైలాష్​ యాత్ర బంద్​- రూ.417 కోట్ల నష్టం!

ఆర్​బీఐ కీలక నిర్ణయం- వడ్డీ రేట్లు యథాతథం

'శ్రావణ' వేళ వివాహాల జోరు - మండపాలకు ఫుల్ డిమాండ్‌

సెప్టెంబరు 1 నుంచి రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్‌కు గుడ్‌బై-  ఈ నిర్ణయంతో ఎవరికి లాభం?  ఎవరికి నష్టం?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.