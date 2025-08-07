LIVE : ఎన్నికల ఫలితాల తీరుపై రాహుల్గాంధీ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం - RAHUL GANDHI PRESS MEET IN DELHI
Published : August 7, 2025 at 2:29 PM IST
Updated : August 7, 2025 at 3:03 PM IST
Rahul Gandhi on Election Results Live : 'ఎగ్జిట్పోల్స్, ఒపీనియన్ పోల్స్కు వ్యతిరేకంగా ఫలితాలు వస్తున్నాయి. అంచనాలకు అందని విధంగా ఎన్నికల ఫలితాలు వస్తున్నాయి. హరియాణా, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్రలోనూ ఊహకందని ఫలితాలు వచ్చాయి. ఇటీవల జరిగిన అనేక ఎన్నికల ఫలితాలపై మేము పరిశోధన చేశాం. పరిశోధనలో మా అనుమానాలు చాలా వరకు నిజమయ్యాయి. మహారాష్ట్రలో ఐదు నెలల్లోనే 40 లక్షల మంది ఓటర్లు నమోదయ్యారు. ఐదేళ్లలో నమోదైన వారికంటే ఐదు నెలల్లో నమోదైన ఓటర్లే ఎక్కువ. మహారాష్ట్రలో సాయంత్రం 5 తర్వాత విపరీతంగా పోలింగ్ నమోదైంది. మహారాష్ట్రలో సాయంత్రం 5 తర్వాత జరిగిన పోలింగ్ సీసీ ఫుటేజీ అడిగినా ఇవ్వలేదు. మహారాష్ట్రలో లోక్సభ, విధానసభ ఎన్నికల వ్యవధిలో కోటి మంది ఓటర్లు నమోదయ్యారు. ఓటర్ల జాబితా సాఫ్ట్ కాపీ మాకు ఇచ్చేందుకు ఈసీ నిరాకరించింది. ఓటర్ల జాబితా దేశ సంపద దానిని ఎందుకు చూపించట్లేదు. ఓటర్ల జాబితాను విశ్లేషించే హక్కు మాకు ఉంది, అని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ పేర్కొన్నారు. దిల్లీలో ఎన్నికల ఫలితాలపై ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడుతున్నారు.
