PM Modi Addresses the Nation Live : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేడు జాతినుద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్నారు. దిల్లీలో సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. జీఎస్టీ సంస్కరణలు రేపటి నుంచి అమల్లోకి రానున్న నేపథ్యంలో మోదీ ప్రసంగం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రసంగంపై దేశం మొత్తం ఆత్రుతగా ఎదురుచూసింది. ఈ క్రమంలో ప్రధాని స్వదేశీ వస్తువులనే ఉపయోగిద్దాం అనే నినాదంతో మేకిన్​ ఇండియాను ప్రజల్లోకి మరింతగా తీసుకెళ్లారు.

సామాన్య, మధ్య తరగతి ప్రజలపై ధరల భారం దించుతూ జీఎస్టీ మండలి ఇటీవల కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఉన్న నాలుగు శ్లాబుల బదులు ఇకపై రెండో కొనసాగనున్నాయి. వాటిలో ఒకటి 5 శాతం కాగా, ఇంకొకటి 18 శాతంగా ఉంది. దీని ప్రకారం 12 శాతం, 28 శాతం పన్ను శ్లాబులు ఇకపై ఉండవు. ఇది సామాన్యులకు ఊరటనిచ్చే అంశం. దీంతో కొన్ని వస్తువులపై భారం తగ్గనుంది. ప్రస్తుతం దిల్లీ నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం చూద్దాం.

