Updated : May 12, 2025 at 8:23 PM IST

Published : May 12, 2025 at 8:00 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

PM Modi to Address Nation Live : ప్రధాని మోదీ జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత తొలిసారి మోదీ ప్రసంగించారు. ఇప్పటికే ఆపరేషన్ సిందూర్ విజయవంతమైందని రక్షణ శాఖ అధికారుల వెల్లడించారు. ఉగ్ర స్థావరాలనే లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు అధికారులు స్పష్టం చేశారు. పాక్ భూభాగంలో నష్టానికి బాధ్యత వారి ఆర్మీదేని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌పై ఇవాళ మధ్యాహ్నం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించారు. ఆ సందర్భంగా పాకిస్థాన్‌పై దాడుల వీడియోలను రక్షణశాఖ అధికారులు ప్రదర్శించారు. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌లో భాగంగా భారత ఎయిర్‌ డిఫెన్స్‌ వ్యవస్థలు పాకిస్థాన్‌ ప్రయోగించిన డ్రోన్లు, మానవరహిత వైమానిక వాహనాలు, క్షిపణులను సమర్థవంతంగా అడ్డుకున్నట్లు ఎయిర్‌ మార్షల్‌ ఏకే భారతి వెల్లడించారు. తమ పోరు ఉగ్రవాదం, ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలపైనేనని తెలిపారు. అయితే ఉగ్రవాదులకు మద్దతునిచ్చేందుకు పాక్‌ రంగంలోకి దిగి భారీ నష్టాన్ని మూటగట్టుకున్నట్లు తెలిపారు. పాకిస్థాన్ వైపు నుంచి జరిగిన దాడులను సమర్థంగా తిప్పికొట్టామని, మన సైన్యానికి, ప్రజలకు పెద్దగా నష్టం జరగకుండా చూశామని వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత తొలిసారి ప్రధాని మోదీ జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ప్రత్యక్షప్రసారం మీకోసం.

Last Updated : May 12, 2025 at 8:23 PM IST