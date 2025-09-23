Live: 71వ జాతీయ చలన చిత్ర అవార్డుల ప్రదానోత్సవం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - 71ST NATIONAL FILM AWARDS LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2025 at 4:11 PM IST
71 National Film Award Live : 71వ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాలను రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అందజేస్తున్నారు. జాతీయ ఉత్తమ చిత్రంగా 12th ఫెయిల్ను ఎంపిక చేసింది. జాతీయ ఉత్తమ నటుడి అవార్డుకు గాను ఇద్దరికి ప్రకటించింది. షారుక్ ఖాన్ (జవాన్), విక్రాంత్ మస్సే (12th ఫెయిల్) పంచుకున్నారు. ఉత్తమ నటిగా మిస్సెస్ ఛటర్జీ వర్సెస్ నార్వే(హిందీ)లో నటనకు రాణీ ముఖర్జీని అవార్డు వరించింది.
అయితే ఉత్తమ తెలుగు చిత్రంగా బాలకృష్ణ నటించిన భగవంత్ కేసరిని అవార్డు వరించింది. ఉత్తమ యాక్షన్ (స్టంట్ కొరియోగ్రఫీ)లో హను-మాన్ సినిమా అవార్డు దక్కించుకోగా, ఉత్తమ గేయ రచయితగా బలగంలో ఊరు పల్లెటూరు పాటకు గాను కాసర్ల శ్యామ్ అవార్డును సొంతం చేసుకున్నారు. ఉత్తమ తమిళ చిత్రంగా పార్కింగ్కు అవార్డు వరించింది. తొలుత నాన్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ కేటగిరి అవార్డులను వెల్లడించింది కేంద్రం. తాజాగా వారికి దిల్లీలోని విజ్ఞాన్ భవన్లో అవార్డులను ప్రదానం చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షిద్దాం.