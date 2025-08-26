తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రక్తచరిత్ర - ఒళ్లు గగుర్పొడిచే దారుణాలు - CRIMES IN TELUGU STATES

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 1:42 PM IST

Updated : August 26, 2025 at 1:59 PM IST

1 Min Read

Prathidwani : క్రికెట్ బ్యాట్‌ దొంగలించే క్రమంలో చూసిందని 10 ఏళ్ల బాలికను పొడిచి చంపిన 14 ఏళ్ల పిల్లాడు . ప్రేమించి మరీ పెళ్లి చేసుకున్న భార్యను 5 నెలల గర్భవతనీ చూడకుండా గొంతుకోసి చంపి, ముక్కలుగా చేసి మూసీలో విసిరేసిన రాక్షసుడు. కట్టుకున్న ఇల్లాలిని కడుపు మాడ్చి, ఎముకల గూడుగా మార్చిన పైశాచికత్వం. ఇంకోచోట మత్తుమందు ఇచ్చి 17 ఏళ్ల బాలికపై అత్యాచారానికి ఒడిగట్టిన నీచులు. ఇవేనా? భర్తను చంపిన భార్య. ప్రియుడితో కలసి పతిదేవుడు ప్రాణాలు తీసిన మహిళ. వింటేనే ఒళ్లు గగుర్పొడిచేలా చేస్తున్న దారుణమైన హత్యలు, హత్యోదంతాలు ఇవి.

ఇటీవల తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తరచు ఇదే రక్తచరిత్ర! ఐనవాళ్లే యమకింకరులవుతున్నారు. కొందరు పసిప్రాయంలోనే పాశవిక ప్రవృత్తితో మనుషులా, రాక్షసులా అనే భయం కలిగేలా చేస్తున్నారు. మరి ఎందుకింత హింస? ఈ ధోరణులు నేటి సమాజాన్ని ఎటు తీసుకెళ్తున్నాయి? ఇదే అంశంపై నేటి ప్రతిధ్వని. ఈ చర్చలో సామాజికవేత్త డా. బీ కీర్తి, ప్రముఖ చైల్డ్ సైకియాట్రిస్ట్‌ డా. మండాది గౌరీదేవి, మానసిక ఆరోగ్య నిపుణురాలు డా. మానసలు పాల్గొని వారి అభిప్రాయాలు వెల్లడించారు. 

Last Updated : August 26, 2025 at 1:59 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ETV BHARAT PRATHIDHWANIINCREASING BRUTALITYINCREASING CRIME RATEPRATHIDWANI DEBATECRIMES IN TELUGU STATES

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Smart Ration Cards Distribution In Vijayawada

స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీ - ఆనందంలో మహిళలు

August 25, 2025 at 7:42 PM IST
flooding_in_Srisailam_reservoir

శ్రీశైలానికి భారీగా వరద - 881.90 అడుగులకు చేరిన నీటిమట్టం

August 21, 2025 at 8:28 PM IST
Beauty of Nallamala Forest in Nandyal District

నల్లమల అడవులకు సరికొత్త సొబగులు - వర్షాలతో కనువిందు చేస్తున్న అందాలు

August 19, 2025 at 4:33 PM IST
Beauty of Duduma Waterfalls

ప్రకృతి రమణీయంగా డుడుమా జలపాతం - పర్యాటకులకు కనుల విందు

July 30, 2025 at 8:37 PM IST

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పెళ్లిపై నోరువిప్పిన రాహుల్‌గాంధీ- సెక్యూరిటీని దాటి వచ్చి హగ్, కిస్ ఇచ్చిన ఫ్యాన్​

బాలయ్యకు వరల్డ్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్​లో చోటు- ఇండియాలోనే తొలి హీరోగా రికార్డ్!

అంతరిక్షం నుంచి ఎంతో అందంగా​ భారత్- హైదరాబాద్ సూర్యోదయాన్ని 16సార్లు చూశా: శుక్లా

సౌరభ్ గంగూలీకి ప్రమోషన్​! హెడ్​ కోచ్​గా 'దాదా'కు అవకాశం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.