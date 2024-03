'కలలకు రెక్కలు' పథకానికి అనూహ్య స్పందన- 11,738 మంది యువత దరఖాస్తు

Positive Response to Kalalaku Rekkalu Scheme: మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు సతీమణి భువనేశ్వరి ప్రకటించిన ‘కలలకు రెక్కలు’ పథకానికి అనూహ్య స్పందన వస్తోంది. 11 వేల 738 మంది యువతులు తమ పేరు, వివరాల్ని సంబంధిత వెబ్​సైట్​లో (Website) నమోదు (Enrollment)చేసుకున్నారు.

Bhuvaneswari Scheme for Higher Education of Girl Students: ఏ విద్యార్థిని తన చదువును మధ్యలోనే ఆపకూడదనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ పథకాన్ని రూపకల్పన చేశారు. తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ కూటమి (TDP, Janasena, BJP Alliance) ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే దీన్ని అమలు చేస్తామని భువనేశ్వరి హామీ ఇచ్చారు. ఈ పథకంలో భాగంగా ఇంటర్ తర్వాత పైచదువులకు తీసుకొనే బ్యాంకు రుణాలకు ప్రభుత్వం హామీగా ఉంటుంది. కోర్సు కాలానికి అయ్యే వడ్డీని ప్రభుత్వమే (interest will deposit by gov) భరిస్తుంది. దేశంలో ఎక్కడ చదివినా ఈ పథకం వర్తిస్తుందని భువనేశ్వరి తెలిపారు.