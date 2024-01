Pooja on Occasion Of Ayodhya in LB Nagar : అయోధ్యలో జరుగుతున్న బాలరాముని ప్రాణప్రతిష్ఠ మహోత్సవం సందర్భంగా ఎల్బీనగర్​ పరిధిలోని చిత్ర లేఅవుట్​ కాలనీ వాసులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో కాలనీ వాసులు పెద్ద ఎత్తున చేరుకొని అయోధ్యలో జరిగే శ్రీరామ ప్రాణప్రతిష్ఠ మహోత్సవాన్ని ఎల్ఈడీ స్క్రీన్(LED Screen) ద్వారా తిలకించారు. శ్రీరాముడికి అభిషేకంతో పాటు అష్టోత్తరం వంటి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.

