బుడ్డాయిపల్లెలో యథేచ్ఛగా పెట్రోల్​, డీజిల్​ విడి విక్రయాలు - బంక్​ సీజ్​ - Police Have Seized The Petrol Bunk

Police Have Seized The Petrol Bunk in Buddaipalli: సార్వత్రిక ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఈనెల 10 వరకు పెట్రోల్, డీజిల్ విడి విక్రయాలు చేపట్టరాదన్న హెచ్చరికలు కొనసాగుతున్నాయి. అయితే వైఎస్సార్​ జిల్లా బుడ్డాయిపల్లె వద్ద ఉన్న భారత్‌ పెట్రోల్ బంకులో ఈ హెచ్చరికలను బేఖాతరు చేయడంతో పోలీసులు సీజ్‌ చేశారు. వాహనాల ట్యాంకుల్లో మాత్రమే నేరుగా డీజిల్, పెట్రోల్​ను నింపాల్సి ఉండగా బాటిళ్లు, క్యాన్లలో నింపడంపై ఈనాడులో కథనం ప్రచురితమైంది. ఎన్నికల నిబంధనలు పాటించకపోతే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించినా అందుకు విరుద్ధంగా డీజిల్, పెట్రోల్ విక్రయిస్తుండటంతో మేనేజర్‌ సమక్షంలో పెట్రోలు బంకును పోలీసులు సీజ్‌ చేశారు.

వైఎస్సార్​ జిల్లా ఖాజీపేట మండలం బుడ్డాయిపల్లెలో భారత్​ పెట్రోల్​ బంకులో బాటిళ్లు, డబ్బాలో పెట్రోల్​ కొట్టారు. కౌంటింగ్‌ సందర్భంగా హింసాత్మక ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా భద్రతాపరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఓ వైపు పోలీసు అధికారులు చెబుతున్నా మరోవైపు బంకుల్లో పెట్రోల్, డీజిల్‌ లూజు విక్రయాలు జరుపుతుండటంపై అధికారులు మండిపడ్డారు. ఈ విషయంపై స్పందించిన పోలీసులు ఆ బంకును సీజ్​ చేశారు. పెట్రోల్‌ బంకుల్లో లూజు విక్రయాలు చేపట్టరాదని ఇదివరకే ఆదేశాలు జారీ చేశామని అధికారులు తెలిపారు.