విశాఖ తీరంలోని అక్రమ నిర్మాణాలపై తీసుకున్న చర్యలేంటి ?: హైకోర్టు - High Court on CRZ Constructions

Petition in High Court on Constructions in Visakha CRZ Area: విశాఖ సీఆర్​జెడ్​ ప్రాంతంలో నిర్మాణాలపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారని అధికారులను హైకోర్టు ప్రశ్నించింది. స్టేటస్ రిపోర్టును వెంటనే సమర్పించాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. సీఆర్​జెడ్ (Coastal Regulation Zone) ప్రాంతంలో కాంక్రీట్ నిర్మాణాలు చేపడుతున్నా అదికారులు పట్టించుకోవడం లేదని జనసేన కార్పోరేటర్ పీతల మూర్తి యాదవ్ హైకోర్టులో పిటీషన్​ దాఖలు చేశారు. విశాఖ జిల్లా భీమునిపట్నం పరిధిలో సీఆర్​జెడ్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి జరుపుతున్న కాంక్రీట్ నిర్మాణాలపై హైకోర్టు విచారణ జరిపింది. సీఆర్​జెడ్ ప్రాంతంలో నిబధనలను ఉల్లంఘించి కాంక్రీట్ నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయని పిటీషనర్ తరపు న్యాయవాది వాదనలు వినిపించారు .వెంటనే నివేదిక ఇవ్వాలని జీవీఎంసీ కమీషనర్, విశాఖ జిల్లా కలెక్టర్, భీమునిపట్నం తహశీల్దార్​కు న్యాయస్థానం నోటీసులు జారీ చేసింది. కేసు తదుపరి విచారణను న్యాయస్థానం రెండు వారాలకు వాయిదా వేసింది. సముద్రానికి అతి సమీపంలో జరుపుతున్న శాశ్వత నిర్మాణాలను తక్షణం నిలిపివేయాలని, దీనిపై వెంటనే నివేదిక ఇవ్వాలని గతంలోనే న్యాయస్థానం ఆదేశించింది.