రక్తపు గాయాలతో కోర్టుకు వచ్చిన యువకుడు- ఏం జరిగిందంటే! - man went to court with injuries

Person Went to Kakinada Court With Serious Injuries : ఇంటి వివాదంలో స్థానికులు తనపై దాడి చేశారంటూ తీవ్ర గాయాలతో ఓ యువకుడు కాకినాడ న్యాయస్థానంలో హల్ చల్ చేశాడు. రేచర్లపేటకు చెందిన ప్రభు తేజకు సంబంధించిన ఇంటి వివాదం కేసు కోర్టులో నడుస్తోంది. ఇవాళ కేసు వాయిదా ఉండగా రక్తం కారుతున్న గాయాలతో రెండవ అదనపు జూనియర్ సివిల్ జడ్జి ఎదుట హాజరుకావటంతో అందరూ నివ్వెరపోయారు. న్యాయమూర్తి ఆదేశాలతో యువకుడిని పోలీసులు ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టామన్నారు. కుమారుడ్ని చూసి తల్లి ఒక్కసారిగా రోదించడంతో న్యాయస్థానం ప్రాంగణంలో ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాక అందరూ బాధితుల్ని చుట్టుముట్టారు. పోలీసులు ప్రభుతేజని జీజీహెచ్​ కు తరలించారు.

తనపై దాడి జరిగిందని ప్రభుతేజ చెప్పిన ప్రదేశంలో దాడికి సంబంధించిన ఆనవాళ్లు కనిపించలేదని పోలీసులు తెలిపారు. స్థానికులు సైతం ఆ బాధితుడు చెప్పిన సమయంలో అక్కడ ఎటువంటి ఘటన జరగలేదన్నారని పోలీసులు తెలిపారు. మరిన్ని వివరాలు దర్యాప్తులో తెలుస్తాయన్నారు.