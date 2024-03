ఆ కాలనీకి వెళ్లేందుకు జంకుతున్న రాజకీయ నేతలు-ఎందుకో తెలుసా?

People Different Protest Due to Solve Their Problems in Annamayya District : ఐదేళ్లుగా తమ కాలనీ సమస్యలను పరిష్కరించాలని ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారుల చుట్టూ తిరిగి తిరిగి విసుగుచెెందారు ఓ కాలనీ వాసులు. చివరికి ఈ రాజకీయ నాయకులకు బుద్ధిచెప్పలని గట్టిగా నిశ్చయించుకున్నారు. సరిగ్గా ఎన్నికల సమయంలో అదును చూసి వినూత్నంగా నిరసన చేపట్టారు. తమ కాలనీలో "మురుగునీటి కాలువలు, రోడ్లు వేసిన తర్వాతే ఓటు అడగండి" అంటూ ఇళ్లకు స్కిక్కర్లు అంటించి ప్రజాప్రతినిధుల తీరుపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఉదంతమంత అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లె పట్టణానికి సమీపంలోని ఈశ్వరమ్మ కాలనీవాసులు చేశారు. వీరి వినూత్న నిరసనలను చూసి చుట్టూపక్కల వారు శభాష్ అంటున్నారు. చివరికి రాజకీయ నాయకులు అటువైపు వెళ్లాలంటే భయపడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది.

ఈశ్వరమ్మ కాలనీలో సుమారు 600 గడపలు ఉన్నాయి. ఈ కాలనీలో పారిశుధ్య కాలువలు లేక ఎక్కడి మురుగునీరు అక్కడే నిలిచేపోయి తీవ్ర దుర్గంధం వస్తోంది. ఇక వర్షకాలంలో అయితే బయట అడుగు పెట్టలేని పరిస్థితి. రోడ్డు సైతం లేకపోవటం వల్ల వర్షపు నీరు గుంతలలో నిలిచి దోమలకు ఆవాసంగా ఉంది. దీంతో కాలనీవాసులు అనారోగ్య సమస్యలకు గురౌతున్నారు. ఈ సమస్యలను పరిష్కరించాలని వీరు కొన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రజాప్రతినిధులను వేడుకోంటునే ఉన్నారు. చివరికి విసుగు చెందిన వీరు ఏ పార్టీకి తమ ఓట్లు వేయమని తమ సమస్యను పరిష్కరించిన తర్వాతే ఓట్లు వేస్తామని తెగేసి చెప్పారు. ఎన్నికల ప్రచారానికి ఎవరైనా మా వీధికి వస్తే అడ్డుకుంటామని హెచ్చరించారు.