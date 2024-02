జగన్​ విధానాలతో రాష్ట్రానికి తీవ్ర నష్టం - చంద్రబాబు విజన్ భావితరాలకు ఆదర్శం: పార్థసారధి

Penamalur MLA Parthasaradhi joined TDP in the presence of Nara Lokesh: పెనమలూరు ఎమ్మెల్యే పార్థసారధి టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేశ్ సమక్షంలో తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు. ఈ సందర్భంగా పార్థసారధి అధినేత చంద్రబాబు ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ విధానాలతో రాష్ట్రానికి భవిష్యత్తు ఉండదని గ్రహించే ఆ పార్టీని వీడానని పార్థసారధి తెలిపారు. చంద్రబాబు విజన్ భావితరాలకు ఎంతో అవసరమని ఆయన అన్నారు.

బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్​ పార్టీలో ఎంత మాత్రం ప్రాధాన్యం లేదని ఆరోపించారు. బలహీన వర్గాలకు వైసీపీలో అన్నీ అవమానాలేనని వాపోయారు. బీసీ (BC)లు, దళితులు ఎవరి కాళ్ల మీద వాళ్లు నిలబడాలనుకుంటారని, కానీ ఒకరి కాళ్ల కింద, ఎవరి పెత్తనం మీదో ఆధారపడాల్సి వస్తే తనలా ఆత్మాభిమానం మాత్రం చంపుకోరని పార్ధసారధి స్పష్టం చేశారు. నూజివీడులో అందరినీ కలుపుకొనిపోతూ తెలుగుదేశం జెండా ఎగురవేస్తామంటున్న పార్థసారధితో ఈటీవీ ప్రతినిధి ముఖాముఖి ఇప్పుడు చూద్దాం.