అమెరికాలో ఎమ్మెల్యే రాముకు ఎన్నారైల ఘన స్వాగతం - 100 కార్లతో విజయోత్సవ ర్యాలీ - GRAND WELCOME TO MLA RAMU

NRIs Grand Welcome to Venigandla Ramu in Atlanta: కుటుంబ వివాహ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు అమెరికా వెళ్లిన గుడివాడ ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాముకు ఎన్నారైలు ఘన స్వాగతం పలికారు. అట్లాంట ఎయిర్​పోర్టులో తెలుగు అసోసియేషన్ సభ్యులు ఆలింగనం చేసుకుంటూ ఎమ్మెల్యే రామును అభినందించారు. అనంతరం డౌన్ టౌన్ పార్కు నుంచి అలెగ్జాండర్ డ్రైవ్ అల్ఫారెట్టా వరకు వెనిగండ్ల రాము నినాదాలు చేస్తూ టీడీపీ జెండాలతో ఎన్నారైలు 100 కార్లతో విజయోత్సవ ర్యాలీ నిర్వహించారు.

అభినందన సభలో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన ఎమ్మెల్యే రాముకు మంగళ హారతులతో స్వాగతం పలికారు. అనంతరం పూల మాలలు, జ్ఞాపికలతో అభినందనలు తెలిపారు. భారీ ర్యాలీ అనంతరం టపాసులు కాలుస్తూ సందడి చేశారు. అనంతరం ఎన్నారైలు ఏర్పాటు చేసిన విజయోత్సవ కేక్​ను వెనిగండ్ల రాము కట్ చేశారు. ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ నేత కొడలి నానిపై వెనిగండ్ల రాము భారీ మెజార్టీతో గెలుపొందారు. వెనిగండ్ల ఫౌండేషన్ ద్వారా గుడివాడలో ఉచిత మెగా ఆరోగ్య శిబిరాలు, ఉద్యోగ మేళాలు, ఆపదలో ఉన్నవారికి ఆర్థిక సాయం వంటి సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు.