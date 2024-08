ఆఖరి మజిలీ కష్టాలు - దారి లేక నానా అవస్థలు - no Road Facility to Burial Ground

People Suffering Due to Lack of Road Facility to Burial Ground in Satya sai District : శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా రొద్దం మండలంలోని కంబాలపల్లిలో శ్మశానానికి వెళ్లేందుకు సరైన దారి లేకపోవడంతో గ్రామస్థులు పడుతున్న బాధలు వర్ణనాతీతం. కంబాలపల్లి చెందిన గంగన్న (66) అనే వృద్ధుడు అనారోగ్యంతో ఆదివారం మృతి చెందారు. కొద్ది రోజుల క్రితం కురిసిన భారీ వర్షానికి సమీపంలోని శ్మశానానికి వెళ్లే దారికి అడ్డంగా ఉన్న వంక ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ఈ క్రమంలో శ్మశానానికి వెళ్లడానికి మరో మార్గం లేక అష్టకష్టాలు పడుతూ నీటి ప్రవాహంలోనే మృతదేహాన్ని అంత్యక్రియలకు తరలించారు.

వర్షాలు కురిసిన సమయంలో ఎవరైనా మృతి చెందితే, వారికి చివరి కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు నానాయాతన పడుతున్నామని గ్రామస్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయాన్ని అధికారుల దృష్టికి ఎన్నిసార్లు తీసుకువెళ్లిన ప్రయోజనం లేదని వాపోతున్నారు. ఇప్పుటికైనా పాలకులు, అధికారులు స్పందించి శ్మశానానికి వెళ్లేందుకు రోడ్డు మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్థులు కోరుకుంటుకున్నారు.