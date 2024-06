కార్యకర్తల కోసం ఏటా రూ.10 కోట్లతో సంక్షేమ నిధి- ఎమ్మెల్యే నారాయణ వినూత్న కార్యక్రమం - WELFARE FUND for TDP WORKERS

Nellore TDP Urban MLA Narayana Set up for Special Welfare Fund to Workers : నెల్లూరు టీడీపీ అర్బన్‌ ఎమ్మెల్యే పొంగూరు నారాయణ తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తెలుగుదేశం కార్యకర్తల కోసం వినూత్న కార్యక్రమం చేపట్టారు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఎమ్మెల్యే నారాయణ కుటుంబ సభ్యులు ఏటా తమ సంపాదనలో కొంత భాగాన్ని నియోజకవర్గ కార్యకర్తల కోసం కేటాయించి సంక్షేమనిధి ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఏడాది రూ.10 కోట్ల రూపాయలు సమకూర్చారు. కార్యకర్తలకు అత్యవసర సమయాల్లో ఆర్థిక సాయం చేయడానికి ఈ సంక్షేమ నిధి వినియోగిస్తామని పొంగూరు నారాయణ తెలిపారు.

నెల్లూరు అర్బన్‌ ఓటర్లు అందించిన అనూహ్య విజయాన్ని నారాయ‌ణ‌ కుటుంబ సభ్యులు పండుగలా జరుపుకొన్నారు. నియోజ‌క‌వ‌ర్గంలో 30 ఏళ్ల త‌ర్వాత టీడీపీకి ఇంత‌టి భారీ విజ‌యాన్ని అందించారని నారాయణ తెలిపారు. క‌ష్ట‌ప‌డి ప‌ని చేసిన ప్ర‌తి కార్య‌క‌ర్త‌కు తాను అండ‌గా ఉంటాన‌ని ఆయ‌న హామీ ఇచ్చారు. నెల్లూరు సిటీలో 72,489 ఓట్ల మెజార్టీ ఇచ్చినందుకు ప్ర‌జ‌లకి ధ‌న్య‌వాదాలు తెలిపారు. అదేవిధంగా వందలాదిమంది టీడీపీ శ్రేణుల మధ్య సంక్షేమ నిధి కింద కార్య‌క‌ర్త‌ల‌కు చెక్కులు పంపిణీ చేశారు.