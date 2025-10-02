LIVE: మైసూర్​లో వైభవంగా దసరా ఉత్సవాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - MYSORE DUSSEHRA CELEBRATIONS 2025

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 4:35 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 5:06 PM IST

MYSORE DUSSEHRA CELEBRATIONS 2025 : ప్రపంచ ప్రఖ్యాత దసరా ఉత్సవం వారసత్వ నగరమైన మైసూర్‌లో ఘనంగా జరుగుతోంది. ఈ ఉదయం వజ్రముష్టి కలగ మరియు ఆయుధ పూజలు జరిగాయి. శుభ ధనుర్ లగ్న శుభ సమయంలో మధ్యాహ్నం 1 నుండి 1.18 వరకు కోటే ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం సమీపంలో నంది జెండాను పూజించారు. ఆ తర్వాత సీఎం సిద్ధరామయ్య ఊరేగింపును జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ ఊరేగింపులో, జెండా ఏనుగులు, నౌపత్ మరియు సలానాతో పాటు, 100 కి పైగా కళా బృందాలు, 60 కి పైగా స్టిల్స్, అశ్విక దళం, పోలీసు బ్యాండ్ మరియు పోలీసు బృందాలు కవాతు చేస్తున్నాయి.

ప్రధాన ఆకర్షణ అయిన జంబు సవారీని సాయంత్రం ప్రారంభమైంది. తరువాత, అభిమన్యు ఎలిఫెంట్ ప్యాలెస్ దగ్గర నుండి బంగారు అంబరిని మోసుకెళ్ళి, కె.ఆర్. సర్కిల్, సయ్యాజిరావు రోడ్, ఆయుర్వేద సర్కిల్, వెదురు బజార్ మీదుగా బన్నీమంటప్ వరకు దాదాపు 5 కి.మీ. దూరం వరకు కొనసాగుతుంది. మైసూరులో జరుగుతున్న దసరా ఉత్సవాలను లైవ్​లో చూద్దాం

