ప్రతి ఒక్కరూ, సక్రమంగా, వివేకంతో ఓటును వినియోగించుకోండి : మాజీ ఉపసభాపతి బుద్ధప్రసాద్​

My First Vote for CBN Program in Krishna District : ప్రజాస్వామ్యంలో ధర్మాన్ని కాపాడే ప్రతి ఒక్కరూ సక్రమంగా, వివేకంతో ఓటును వినియోగించుకోవాలని మాజీ ఉప సభాపతి మండలి బుద్ధప్రసాద్​ చెప్పారు. కృష్ణాజిల్లా అవనిగడ్డ తెలుగుపార్టీ కార్యాలయంలో జరిగిన " మై ఫస్ట్​ ఓట్​ ఫర్​ సీబీఎన్​ " కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. అనంతరం బ్రోచర్​ను కూడా విడుదల చేశారు.

నూతనంగా ఓటు హక్కు వచ్చిన యువత ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించేందుకు వారికి ఓటేయాలని బుద్ధప్రసాద్​ పేర్కొన్నారు. ఓటు వేసే ముందు ఎవరికి, ఎలాంటి వారికి వేయాలని ఆలోంచించుకోవాలని చెప్పారు. మన గ్రామం, జిల్లా, రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసే నాయకుడిని ఓటు వేయాలని కోరుకున్నారు. అటువంటి విజన్​ గల నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు అని పేర్కొన్నారు. 78 ఏళ్లు వయస్సులో కూడా యువత భవిత కోసం ఆలోచిస్తున్న ఏకైక నాయకుడు చంద్రబాబు అని చెప్పారు. ఎన్నికల ప్రలోభాలకు లోనుకాకుండా ఓటును ఎవరు అమ్ముకోవద్దని, ప్రజలకు మేలు చేసే నాయకుడిని ఎన్నుకోవాలని సూచించారు.