మనోభావాలు దెబ్బతీస్తున్నారు - ఎమ్మెల్యేకు వ్యతిరేకంగా ముస్లింల నిరసన - Muslim protest Against MLA Campaign

Muslim Dharna Against MLA Campaign in Srikalahasti: తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తి ఎమ్మెల్యే బియ్యపు మధుసూదన్ రెడ్డికి (MLA Biyyapu Madhusudhan Reddy) వ్యతిరేకంగా ముస్లింలు నిరసనకు దిగారు. కరోనా సమయంలో ముస్లింకు చికెన్, కోడిగుడ్లు, టమోటాలు పంపిణీ చేశానంటూ పదే పదే ఎన్నికల ప్రచారం చేసుకుంటూ తమ మనోభావాలు దెబ్బతీస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మీ కరోనా సాయం మాకొద్దు సారు అంటూ రోడ్డుపై చికెన్, టమోటాలు, కోడిగుడ్లను పడేసి ధర్నా నిర్వహించారు. తమకు చేసిన చిరు సాయాన్ని ఎన్నికల ప్రచారానికి వాడుకోవడం దారుణమని ముస్లిం మైనారిటీలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

గతంలో లాక్ డౌన్ కారణంగా ఇళ్లకే పరిమితమై పనుల్లేక పస్తులుంటున్నవారికి మధుసూదన్ రెడ్డి నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేయడం జరిగిందని తెలిపారు. ఇంటింటికీ వెళ్లి బియ్యం, పప్పులు, కూరగాయలు అందజేశారని ముస్లింలు పేర్కొన్నారు. కష్టకాలంలో సహాయం చేసి ఇప్పుడు ఎన్నికల ప్రచారంలో గొప్పలు చెప్పుకోవడం తగదన్నారు. లాక్ డౌన్ ఉన్నన్ని రోజులు పేదలకు తనవంతుగా సాయం చేస్తానని ఎమ్మెల్యే చెప్పి ఇప్పుడు ప్రచారంలో తమ మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా చేయడం దారుణమని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.