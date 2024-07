2041 మాస్టర్​ ప్లాన్​ వీఎంఆర్డీఏది కాదు - విజయసాయి రెడ్డి స్కాం ప్లాన్​: మూర్తి యాదవ్​ - Murthy Criticize VMRDA Master Plan

Murthy Yadav Criticized the Master Plan Prepared by VMRDA: విశాఖ మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ రూపొందించిన 2041 మాస్టర్ ప్లాన్ పూర్తిగా లోపభూయిష్టంగా ఉందని జనసేన కార్పొరేటర్ పీతల మూర్తి యాదవ్ విమర్శించారు. అది వీఎంఆర్డీఏ మాస్టర్ ప్లాన్ కాదని విజయసాయి రెడ్డి స్కాం ప్లాన్​గా అభివర్ణించారు. విజయసాయి రెడ్డి బృందం అవినీతి, కబ్జాల కోసమే మాస్టర్ ప్లాన్ తెచ్చారని మూర్తి యాదవ్​ ఆరోపించారు. ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా మాస్టర్ ప్లాన్​ను తయారు చేయాలన్నారు.

విజయసాయిరెడ్డి బృందం అవినీతి, అక్రమాలు, కబ్జాలు, బెదిరింపుల కోసమే ఈ మాస్టర్ ప్లాన్​ను తెరపైకి తెచ్చిందని ఆయన ఆరోపించారు. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా మాస్టర్ ప్లాన్ పట్ల 9,300 అభ్యంతరాలు వచ్చాయని చెప్పారు. ఈ మాస్టర్ ప్లాన్ అమలు జరిగితే విశాఖ రీజియన్ పరిధిలోని లక్షల మంది భవిష్యత్తు అగమ్యగోచరంగా మారే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలకు నష్టం కలిగే మాస్టర్ ప్లాన్​ను రద్దు చేయాలంటూ ప్రజా ఫిర్యాదుల వేదికలో వీఎంఆర్డీఏ ఇన్​ఛార్జ్ మెట్రోపాలిటన్ కమిషనర్​కు మూర్తి యాదవ్ ఫిర్యాదు చేశారు.