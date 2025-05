Updated : May 7, 2025 at 4:43 PM IST

Published : May 7, 2025 at 4:04 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

MOCK DRILL IN VISAKHAPATNAM: పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత భారత్ - పాకిస్థాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు తారస్థాయికి చేరాయి. ఈనేపథ్యంలో నేడు దేశవ్యాప్తంగా సివిల్ మాక్‌డ్రిల్స్‌ నిర్వహణకు కేంద్ర హోంశాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. నేడు మాక్‌డ్రిల్స్‌ నిర్వహించే ప్రాంతాలను 3 కేటగిరీలుగా విభజించారు. మొదటి కేటగిరీలో దిల్లీ, ముంబయి, సూరత్‌, వడోదర, కక్రాపూర్‌, తారాపూర్‌, తాల్చేర్‌, కోట, రావత్‌, చెన్నై, కల్పక్కం, నరోరా జిల్లాలు ఉన్నాయి. రెండవ జాబితాలో హైదరాబాద్‌, విశాఖపట్నం సహా మొత్తం 201 జిల్లాలు ఉన్నాయి. మూడవ జాబితాలో 45 జిల్లాలు ఉన్నాయి. ఇక పాకిస్థాన్‌తో సరిహద్దులో ఉన్న రాష్ట్రాలు గుజరాత్‌, పంజాబ్‌, హరియాణా, జమ్ముకశ్మీర్‌కు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక సూచనలు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు ఇప్పటికే విశాఖపట్నంలోని ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో డిఫెన్స్ మాక్‌డ్రిల్ జరిగింది. ఎన్డీఆర్​ఎఫ్, ఎసీసీ ఏయూ విద్యార్థులు సంయుక్తంగా ఈ మాక్ డ్రిల్ చేశారు. ఏయూ వీసీ ఆచార్య జి.వి. రాజశేఖర్, రిజిస్ట్రార్ ధనుంజయరావు, గ్రూప్ కమాండర్ కల్నల్ తాపస్ మండల్ నేతృత్వంలో ఈ మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం విశాఖపట్నంలో మాక్‌డ్రిల్స్‌ నిర్వహణ ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూద్దాం.

