Updated : May 23, 2025 at 9:06 PM IST

Published : May 23, 2025 at 8:55 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

MLC Kavitha Press Meet on Letter To KCR : బీఆర్​ఎస్ రజతోత్సవ సభపై ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ కవిత, పార్టీ అధినేత కేసీఆర్​కు రాసిన లేఖ రాజకీయంగా దుమారం రేపింది. రజతోత్సవ సభలో బీజేపీ మీద పరిమితంగా మాట్లాడటంతో భవిష్యత్తులో ఆ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుంటారన్న ఊహాగానాలు మొదలుపెట్టారని కవిత తన లేఖలో పేర్కొన్నారు. గతంలో కవిత రాసిన లేఖల్లో ఉన్న దస్తూరీతో ఈ లేఖలోని దస్తూరి కూడా సరిపోలుతోంది. సభ విజయవంతమైనందుకు కేసీఆర్​కు అభినందనలు తెలుపుతూ లేఖ రాసిన కవిత, పాజిటివ్ ఫీడ్ బ్యాక్, నెగిటివ్ ఫీడ్​బ్యాక్​ పేరిట పలు అంశాలను పొందుపరిచారు. ఈ లేఖపై అటు కాంగ్రెస్, ఇటు బీజేపీ రెండూ స్పందించాయి. కవిత, తన తండ్రికి లేఖ రాయాల్సిన అవసరమేంటి? ఆమె నేరుగా చెప్పొచ్చు కదా! అని మంత్రులు కోమటిరెడ్డి వెంకట్​ రెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇదంతా డాడీ- డాటర్‌ మధ్య లేఖ అని, అది వారి అంతర్గత వ్యవహారమని కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి అన్నారు. ఆ లేఖకు అంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. ఈ లేఖ ఓటీటీ ఫ్యామిలీ డ్రామా అని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ ఎద్దేవా చేశారు. అమెరికా పర్యటన నుంచి హైదరాాబాద్ వచ్చిన కవిత శంషాబాద్ ఎయిర్​పోర్టులో మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్​లో చూద్దాం MLC Kavitha Press Meet on Letter To KCR : బీఆర్​ఎస్ రజతోత్సవ సభపై ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ కవిత, పార్టీ అధినేత కేసీఆర్​కు రాసిన లేఖ రాజకీయంగా దుమారం రేపింది. రజతోత్సవ సభలో బీజేపీ మీద పరిమితంగా మాట్లాడటంతో భవిష్యత్తులో ఆ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుంటారన్న ఊహాగానాలు మొదలుపెట్టారని కవిత తన లేఖలో పేర్కొన్నారు. గతంలో కవిత రాసిన లేఖల్లో ఉన్న దస్తూరీతో ఈ లేఖలోని దస్తూరి కూడా సరిపోలుతోంది. సభ విజయవంతమైనందుకు కేసీఆర్​కు అభినందనలు తెలుపుతూ లేఖ రాసిన కవిత, పాజిటివ్ ఫీడ్ బ్యాక్, నెగిటివ్ ఫీడ్​బ్యాక్​ పేరిట పలు అంశాలను పొందుపరిచారు. ఈ లేఖపై అటు కాంగ్రెస్, ఇటు బీజేపీ రెండూ స్పందించాయి. కవిత, తన తండ్రికి లేఖ రాయాల్సిన అవసరమేంటి? ఆమె నేరుగా చెప్పొచ్చు కదా! అని మంత్రులు కోమటిరెడ్డి వెంకట్​ రెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇదంతా డాడీ- డాటర్‌ మధ్య లేఖ అని, అది వారి అంతర్గత వ్యవహారమని కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి అన్నారు. ఆ లేఖకు అంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. ఈ లేఖ ఓటీటీ ఫ్యామిలీ డ్రామా అని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ ఎద్దేవా చేశారు. అమెరికా పర్యటన నుంచి హైదరాాబాద్ వచ్చిన కవిత శంషాబాద్ ఎయిర్​పోర్టులో మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్​లో చూద్దాం

Last Updated : May 23, 2025 at 9:06 PM IST