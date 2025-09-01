LIVE : కల్వకుంట్ల కవిత ప్రెస్మీట్ - ప్రత్యక్షప్రసారం - MLC KAVITHA PRESS MEET
Published : September 1, 2025 at 4:44 PM IST
MLC KAVITHA PRESS MEET : తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడింది. కాళేశ్వరంలో చిన్న భాగం కుంగితే మొత్తం ప్రాజెక్టు పోయినట్టు చేస్తున్నారని ఆమె మండిపడ్డారు. జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిటీ నివేదిక ఆధారంగా ప్రభుత్వం కాళేశ్వరం అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ జరపాలని నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో ఆమె స్పందించారు. ఎవరి వల్ల, ఎందుకోసం కేసీఆర్కు అవినీతి మరక అంటిందో గుర్తించాలని ఆమె సూచించారు. కేసీఆర్ పక్కనున్న కొందరు చేసిన పని వల్ల ఆయనకు చెడ్డపేరు వచ్చిందన్నారు. కాళేశ్వరం విషయంలో ఐదేళ్లు ఇరిగేషన్ మంత్రిగా ఉన్న హరీశ్రావు పాత్ర లేదా అని కవిత ప్రశ్నించారు. మాజీ ఎంపీ సంతోష్ కుమార్, హరీశ్రావు, మేఘా ఇంజినీరింగ్ వల్లే కేసీఆర్కు చెడ్డపేరు వచ్చిందని కవిత ఆరోపించారు. కేసీఆర్ జనం కోసం పనిచేస్తే.. వాళ్లు సొంత ఆస్తులు పెంపు కోసం పనిచేశారని ఆమె మండిపడ్డారు. హరీశ్రావు, సంతోష్ తనపై ఎన్నో సార్లు కుట్రలు చేశారని కవిత ఆరోపించారు. తనపై ఎన్ని కుట్రలు చేసినా.. ఏం మాట్లాడినా నోరు మెదపలేదని, కానీ ఈరోజు కేసీఆర్ బిడ్డగా ఎంతో బాధపడుతున్నట్లు తెలిపారు. హరీశ్రావు, సంతోష్ వెనుక రేవంత్ రెడ్డి వున్నారని కవిత విమర్శించారు. కవిత మీడియా సమావేశాన్ని ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా చూద్దాం