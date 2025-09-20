LIVE : ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత ప్రెస్​మీట్ - ప్రత్యక్షప్రసారం - MLC KALVAKUNTLA KAVITHA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 20, 2025 at 11:17 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

MLC Kalvakuntla Kavitha Pressmeet in Hyderabad : హైదరాబాద్​లో తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. ఇటీవల ఆమెను బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ నుంచి సస్పెండ్​ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్సీ పదవికి, బీఆర్​ఎస్​ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేశారు. తన ఎమ్మెల్సీ రాజీనామా ఇంకా ఆమోదించలేదని మండలి ఛైర్మన్​ తెలిపారు. మరోమారు ఆలోచించుకోవాలని సూచించినట్లు వెల్లడించారు. తెలంగాణ జాగృతిని మరింత బలంగా ముందుకు తీసుకువెళ్లనున్నట్లు నాయకులు చెబుతున్నారు. కవిత బీఆర్ఎస్​ సీనియర్​ నేతలైన జగదీశ్ రెడ్డి, హరీశ్​రావులపై బహిరంగంగా విమర్శలు చేయడంతో ఆమెను అధిష్ఠానం సస్పెండ్​ చేస్తున్నట్లు నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనిపై మాట్లాడుతూ హరీశ్​రావు తనపై వచ్చిన విమర్శలను ఆమె విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇదిలా ఉండగా రేవంత్​ రెడ్డి అది వారి కుటుంబ విషయం అని దానికి తెలంగాణ ప్రజలకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని తెలిపారు. కవిత పార్టీ పెడితే మూడేళ్లు వేచి చూడాలని అప్పుడే ప్రభావం తెలుస్తుందని అన్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

MLC KALVAKUNTLA KAVITHAMLC KALVAKUNTLA KAVITHA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వాతావరణంలో "రాగి సూప్​" - ఇలా చేసుకుంటే చుక్క మిగలదు - పిల్లలకు ఫేవరెట్​ అయిపోతుంది!

Bigg Boss 9 Telugu Day 11 Episode: కెప్టెన్​గా "టిల్లు-1" - సంచాలక్​గా ఫేవర్​ చేసి రాధిక! - భరణికి అన్యాయం!

ఆరు సినిమా ఆఫర్లను రిజెక్ట్ చేసిన దీపిక- అన్నీ ఆ స్టార్ హీరోవే- ఎందుకో తెలుసా?

ఆ గ్రామంలో తలుపులు ఉండవ్​- ఇప్పటివరకు ఒక్క చోరీ కూడా జరగలేదు! అదెలా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.