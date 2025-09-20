LIVE : ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత ప్రెస్మీట్ - ప్రత్యక్షప్రసారం - MLC KALVAKUNTLA KAVITHA
Published : September 20, 2025 at 11:17 AM IST
MLC Kalvakuntla Kavitha Pressmeet in Hyderabad : హైదరాబాద్లో తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. ఇటీవల ఆమెను బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్సీ పదవికి, బీఆర్ఎస్ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేశారు. తన ఎమ్మెల్సీ రాజీనామా ఇంకా ఆమోదించలేదని మండలి ఛైర్మన్ తెలిపారు. మరోమారు ఆలోచించుకోవాలని సూచించినట్లు వెల్లడించారు. తెలంగాణ జాగృతిని మరింత బలంగా ముందుకు తీసుకువెళ్లనున్నట్లు నాయకులు చెబుతున్నారు. కవిత బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేతలైన జగదీశ్ రెడ్డి, హరీశ్రావులపై బహిరంగంగా విమర్శలు చేయడంతో ఆమెను అధిష్ఠానం సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనిపై మాట్లాడుతూ హరీశ్రావు తనపై వచ్చిన విమర్శలను ఆమె విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇదిలా ఉండగా రేవంత్ రెడ్డి అది వారి కుటుంబ విషయం అని దానికి తెలంగాణ ప్రజలకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని తెలిపారు. కవిత పార్టీ పెడితే మూడేళ్లు వేచి చూడాలని అప్పుడే ప్రభావం తెలుస్తుందని అన్నారు.