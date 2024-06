దాడుల సంస్కృతి తమది కాదు- ప్రజల్ని హింసించినప్పుడు ఈ భయం తెలియలేదా: సోమిరెడ్డి - MLA Somireddy on Jagan

MLA Somireddy on Jagan Accusation of TDP Attack on YSRCP: వైఎస్సార్​సీపీ నాయకులపై తెలుగుదేశం నాయకులు దాడులు చేస్తున్నారని జగన్ ఆరోపణలు చేయడం విడ్డూరంగా ఉందని నెల్లూరు జిల్లా సర్వేపల్లి టీడీపీ ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి అన్నారు. రాష్ట్రంలో అరచకాలు, దౌర్జన్యాలు, దాడులు సృష్టించింది వైఎస్సార్​సీపీనే అని అరోపించారు. వై నాట్ 175 అని ప్రగల్భాలు పలికిన వైఎస్సార్​సీపీకి కనీసం ప్రతిపక్ష హోదాను ఇవ్వకుండా ప్రజలు చెంప దెబ్బ కొట్టారని దుయ్యబట్టారు. వైఎస్సార్​సీపీ పాలనలో అరచకాలకు సృష్టికరైన అయిన రాష్ట్ర మాజీ ప్రభుత్వ కార్యదర్శి జవహార్ రెడ్డిని రాష్ట్రం నుంచి వెళ్లకుండా చూడాలని గవర్నర్​ను సోమిరెడ్డి కోరారు. ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చాక తాము గవర్నర్ వద్దకు వెళ్లి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తామని కోరక ముందే వైఎస్సార్​సీపీ నేతలు రాజ్ భవన్​కు పరిగెత్తటం హాస్యాస్పదమన్నారు. దాడుల సంస్కృతి తమది కాదని గాడి తప్పిన రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసే ధ్యాసలో తాముంటే, వారి దాడుల గోలేంటి అని సోమిరెడ్డి మండిపడ్డారు. ప్రజల్ని నరికి, నరికి, హింసించినప్పుడు ఈ భయం తెలియలేదా అని దుయ్యబట్టారు.