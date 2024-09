అన్నవరంలో 'వందేభారత్‌'ని ఆపాలని విన్నపం - Vande Bharat At Annavaram

MLA And MP Request To Stop Vande Bharat At Annavaram : అన్నవరంలో వందేభారత్‌ ట్రైన్​కి స్టాప్​ కల్పించేందుకు కృషి చేయాలని ఎంపీలు ఉదయ్‌ శ్రీనివాస్‌, పుట్టా మహేష్‌ యాదవ్‌ని తుని ఎమ్మెల్యే (MLA) దివ్య కోరారు. ఈ మేరకు ఇరువురు ఎంపీలకు లేఖ రాశారు. ప్రముఖ ఆలయాల్లో ఒకటైన అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామి దర్శనానికి నిత్యం వేల మంది వస్తుంటారని లేఖలో పేర్కొన్నారు. సత్యదేవుని ఆలయం సమీపంలో తలుపులమ్మ ఆలయం కూడా ఉందని తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని రైల్వే శాఖ దృష్టికి తీసుకెళ్లి వందేభారత్‌ రైలుని అన్నవరంలో నిలిపేలా చూడాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

