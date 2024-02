23 రోజుల క్రితం వృద్ధురాలు అదృశ్యం- కాలువలో లభ్యమైన మృతదేహం

Missing Old Woman Fell Into Canal At Died: సుమారు 23 రోజుల క్రితం అదృశ్యమైన వృద్ధురాలు కాలువలో పడి మృతి చెందిన ఘటన సోమవారం తణుకు పట్టణంలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం స్థానిక హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో నివాసముంటున్న పైడిముక్కల గంగాదేవి (75) మతిస్థిమితం సరిగా లేదు. ఈ క్రమంలో గత నెల 18న ఇంట్లో నుంచి ఆమె బయటకు వెళ్లిపోయారు. తణుకు పరిసర ప్రాంతాలు, బంధువుల ఇళ్లలో గాలించినా ఆచూకీ లభ్యం కాలేదు. దీంతో ఆమె కుమారుడు వీరవెంకటసత్యనారాయణ తణుకు పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశారు.

పట్టణ ఎస్సై కె. శ్రీనివాసరావు అదృశ్యం కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం వెంకట్రాయపురం ఆంధ్రా షుగర్స్ సమీపంలోని గోస్తనీ నదిలో గుర్తు తెలియని ఓ మృతదేహం లభ్యమైంది. స్థానికుల సమాచారంతో అక్కడికి వెళ్లిన తణుకు రూరల్‌ పోలీసులు అది గంగాదేవిగా పోలీసులు నిర్ధారించారు. దీనిపై పట్టణ పోలీ సులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. వృద్ధురాలు మృతదేహం చూసిన కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు.