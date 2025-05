Updated : May 13, 2025 at 6:59 PM IST

Published : May 13, 2025 at 5:12 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Miss World 2025 Pageant Live : హైదరాబాద్​ మహానగరంలో మే 10వ తేదీ నుంచి ప్రపంచ సుందరీమణుల పోటీలు జరుగుతున్నాయి. ఈరోజు పోటీల్లో భాగంగా రాష్ట్రంలో చారిత్రక, పర్యాటక ప్రాంతాల్లో సుందరీమణులు పర్యటించారు. హైదరాబాద్​లోని చార్మినార్​, చౌమహల్లా ప్యాలెస్​ సందర్శించారు. చార్మినార్​ వద్ద ప్రపంచ సుందరీమణులు హెరిటేజ్​ వాక్ చేశారు. లాడ్​బజార్​లో ఎంపిక చేసిన దుకాణాల్లో అలంకరణ వస్తువులు కొనుగోలు చేశారు. ప్రపంచ సుందరీమణులు చార్మినార్​, చౌమహల్లా ప్యాలెస్​ పరిసర ప్రాంతాల్లో సందర్శించడంతో పోలీసులు ట్రాఫిక్​ ఆంక్షలు విధించారు. వాహనదారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లాలని పోలీసులు సూచించారు. లాడ్​ బజార్​లో షాపింగ్ అనంతరం చౌమహల్లా ప్యాలెస్​ చేరుకున్నారు. అక్కడి సంగీత విభావరి, విందు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో గవర్నర్​, సీఎం సహా పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. 72వ మిస్​ వరల్డ్​ పోటీల కోసం హైదరాబాద్​ చేరుకున్న సుందరీమణులు, సోమవారం నల్గొండలోని బుద్ధవనం సందర్శించారు. అలాగే నాగార్జున సాగర్​ తీరాన ఫొటోషూట్​ చేశారు. తెలంగాణ సాంప్రదాయానికి సుందరీమణులు ఫిదా అవుతున్నారు.

Last Updated : May 13, 2025 at 6:59 PM IST