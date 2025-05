Updated : May 14, 2025 at 7:02 PM IST

Published : May 14, 2025 at 6:15 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Miss World 2025 Pageant Live : మిస్​ వరల్డ్​ 2025 పోటీలు హైదరాబాద్​లో ఈనెల 10వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. పోటీలు ప్రారంభమైన మొదటి నుంచి తెలంగాణ అందాలు, హైదరాబాద్​ వంటకాలకు ఫిదా అయిపోతున్నారు. ఇవాళ వరంగల్​ జిల్లాలో మిస్​ వరల్డ్​ పోటీదారులు పర్యటిస్తున్నారు. ప్రపంచ సుందరీమణుల పర్యటనకు యంత్రాంగం విస్తృత ఏర్పాట్లను చేసింది. అందాల భామలు రెండు బృందాలు విభజించి వరంగల్​ జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. వేయిస్తంభాల గుడి, వరంగల్​ కోట, రామప్ప దేవాలయం సందర్శిస్తున్నారు. పేరిణి, గుస్సాడి, కూచిపూడి నృత్యాలను సుందరీమణులు వీక్షిస్తున్నారు. లేజర్​ షో, లైటింగ్​ షోలను మిస్​ వరల్డ్​ పోటీదారులు తిలకిస్తున్నారు. సుందరీమణుల పర్యటన దృష్ట్యా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లను చేసింది. మంగళవారం హైదరాబాద్​లోని చార్మినార్​లో అందాల భామలు హెరిటేజ్​ వాక్​ చేశారు. అక్కడి నుంచి చౌమౌహల్లా ప్యాలెస్​ అందాలను తిలకించారు. సాయంత్రం అక్కడే సీఎం రేవంత్​రెడ్డి, గవర్నర్​, ప్రముఖులు విందులో పాల్గొన్నారు.

