Updated : May 12, 2025 at 7:25 PM IST

Published : May 12, 2025 at 6:49 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Miss World Beauties Buddhavanam Visit Live : నల్గొండ జిల్లాలోని నాగార్జునసాగర్‌లో ఉన్న బుద్ధవనం ప్రాజెక్టును మిస్‌వరల్డ్‌ పోటీలకు హాజరైన సుందరీమణులు సందర్శిస్తున్నారు. బుద్ధ జయంతి రోజున ఈ సందర్శన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడమనేది విశేషం. వీరు సాయంత్రం 6 నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు ఇక్కడ పర్యటిస్తున్నారు. విదేశాల్లోని బౌద్ధ పర్యాటకుల్ని ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా అధికారులు బుద్ధవనాన్ని ఎంపిక చేశారు.శనివారం సాయంత్రం మిస్‌వరల్డ్‌ పోటీలు హైదరాబాద్‌ నగరంలో ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. పోటీదారులు ఆదివారం విశ్రాంతి తీసుకున్నారు. రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ పర్యాటక, ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతాల్లో సుందరాంగుల సందర్శన సోమవారం నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇందులో భాగంగా ఆసియా దేశాలకు చెందిన దాదాపు 30 మంది అందగత్తెలు నాగార్జునసాగర్‌కు సందర్శిస్తున్నట్లుగా అధికారులు వివరించారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం సాగర్‌ వద్ద అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తి చేసింది. నాగార్జునసాగర్‌లో ఉన్న బుద్ధవనం ప్రాజెక్టును మిస్‌వరల్డ్‌ పోటీలకు హాజరైన సుందరీమణులు సందర్శిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Last Updated : May 12, 2025 at 7:25 PM IST