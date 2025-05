Updated : May 15, 2025 at 7:00 PM IST

Published : May 15, 2025 at 5:16 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Miss World Contestants in Yadagirigutta : తెలంగాణలోని యాదగిరిగుట్ట దేవస్థానంలో మిస్ వరల్డ్ పోటీదారుల పర్యటన కొనసాగుతోంది. యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయాన్ని 10 మందితో కూడిన బృందం సందర్శిస్తున్నారు. సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 6గంటల 40 నిమిషాల వరకు స్వామి సన్నిధిలో సుందరీమణులు ఉండనున్నారు. పోటీదారులు స్వామివారికి అఖండ దీపం వద్ద నూనెను సమర్పించారు. మిస్‌వరల్డ్‌ పోటీదారుల పర్యటన దృష్ట్యా యాదగిరి గుట్టలో బ్రేక్‌ దర్శనాలు, జోడు సేవలను రద్దు చేస్తున్నట్లు ఆలయ అధికారులు ప్రకటించారు. భూదాన్ పోచంపల్లిని మరో పోటీదారుల బృందం సందర్శిస్తోంది. ఆఫ్రికన్ దేశాలకు చెందిన 25 మంది ప్రపంచ సుందరీమణుల ఆ బృందంలో ఉన్నారు. వీరి పర్యటన సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి మొదలుకొని 8 గంటల 30 నిమిషాల వరకు కొనసాగనుంది. ప్రపంచ సుందరీమణుల పర్యటనకు సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తిచేసినట్లు జిల్లా కలెక్టర్ హనుమంతరావు తెలిపారు. సుందరీమణుల పర్యటన కొనసాగనున్న వేళ యాదగిరిగుట్టకు బాంబు బెదిరింపులు వచ్చిన ఘటన చోటు చేసుకుంది. శ్రీలక్ష్మీ పుష్కరిణి వద్ద బాంబు ఉన్నట్లు రాత్రి ఆగంతుకులు ఫోన్‌ కాల్‌ చేశారు. దీంతో అక్కడ సోదాలు నిర్వహించి బాంబు లేదని పోలీసులు నిర్ధరించారు. Miss World Contestants in Yadagirigutta : తెలంగాణలోని యాదగిరిగుట్ట దేవస్థానంలో మిస్ వరల్డ్ పోటీదారుల పర్యటన కొనసాగుతోంది. యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయాన్ని 10 మందితో కూడిన బృందం సందర్శిస్తున్నారు. సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 6గంటల 40 నిమిషాల వరకు స్వామి సన్నిధిలో సుందరీమణులు ఉండనున్నారు. పోటీదారులు స్వామివారికి అఖండ దీపం వద్ద నూనెను సమర్పించారు. మిస్‌వరల్డ్‌ పోటీదారుల పర్యటన దృష్ట్యా యాదగిరి గుట్టలో బ్రేక్‌ దర్శనాలు, జోడు సేవలను రద్దు చేస్తున్నట్లు ఆలయ అధికారులు ప్రకటించారు. భూదాన్ పోచంపల్లిని మరో పోటీదారుల బృందం సందర్శిస్తోంది. ఆఫ్రికన్ దేశాలకు చెందిన 25 మంది ప్రపంచ సుందరీమణుల ఆ బృందంలో ఉన్నారు. వీరి పర్యటన సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి మొదలుకొని 8 గంటల 30 నిమిషాల వరకు కొనసాగనుంది. ప్రపంచ సుందరీమణుల పర్యటనకు సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తిచేసినట్లు జిల్లా కలెక్టర్ హనుమంతరావు తెలిపారు. సుందరీమణుల పర్యటన కొనసాగనున్న వేళ యాదగిరిగుట్టకు బాంబు బెదిరింపులు వచ్చిన ఘటన చోటు చేసుకుంది. శ్రీలక్ష్మీ పుష్కరిణి వద్ద బాంబు ఉన్నట్లు రాత్రి ఆగంతుకులు ఫోన్‌ కాల్‌ చేశారు. దీంతో అక్కడ సోదాలు నిర్వహించి బాంబు లేదని పోలీసులు నిర్ధరించారు.

Last Updated : May 15, 2025 at 7:00 PM IST