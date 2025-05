Updated : May 9, 2025 at 5:55 PM IST

Published : May 9, 2025 at 5:35 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS PRESS MEET : భారత సరిహద్దుల్లో పాకిస్థాన్‌ దాడులకు తెగబడుతోంది. పహల్గాం దాడికి సమాధానంగా పాకిస్థాన్‌, పాక్‌ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌ (POK) లోని ఉగ్రస్థావరాలపై భారత్‌ విరుచుకుపడిన విషయం తెలిసిందే. ఉగ్రవాదంపై పోరు తలపెట్టిన భారత్‌ను ఇబ్బంది పెట్టేందుకు పాకిస్థాన్‌ దాడులు చేస్తోంది. అందులో భాగంగా జమ్మూకశ్మీర్‌, రాజస్థాన్, పంజాబ్, హరియాణా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో పాకిస్థాన్ దాడులకు ఉపక్రమించింది. అయితే, భారత సైన్యం వాటిని సమర్థవంతంగా తిప్పికొడుతోంది. దీనిపై స్పందిస్తూ భారత ఆర్మీ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు పెట్టింది. ఉధంపుర్, సాంబా, జమ్ము, అఖ్నూర్, నగ్రోటా, పఠాన్‌కోట్‌ ప్రాంతాల్లో పాకిస్థాన్ దాడి చేసిన 50 డ్రోన్లను భారత ఆర్మీ కూల్చివేసింది. జైసల్మేర్‌లోనూ డ్రోన్లతో పాకిస్థాన్ చేసిన దాడులను సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టింది. మరోవైపు ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో దాయాది దేశం తప్పుడు వార్తలను ప్రచారం చేస్తుండగా, పొరుగు దేశం చైనా సైతం అదేవిధంగా తప్పుడు వార్తలను ప్రచారం చేస్తోంది. తాజాగా కశ్మీర్​లో మూడు భారత్ జెట్‌లు కూలిపోయినట్లు చైనా డైలీ రాసుకొచ్చింది. అయితే దీన్ని పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ చేయగా ఆ ఫొటోలు 2019 నాటివిగా తేలింది. ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారాన్ని నమ్మొద్దని పీఐబీ ట్వీట్ చేసింది. 'ఆపరేషన్ సిందూర్' తాజా వివరాలపై విదేశాంగ శాఖ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS PRESS MEET : భారత సరిహద్దుల్లో పాకిస్థాన్‌ దాడులకు తెగబడుతోంది. పహల్గాం దాడికి సమాధానంగా పాకిస్థాన్‌, పాక్‌ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌ (POK) లోని ఉగ్రస్థావరాలపై భారత్‌ విరుచుకుపడిన విషయం తెలిసిందే. ఉగ్రవాదంపై పోరు తలపెట్టిన భారత్‌ను ఇబ్బంది పెట్టేందుకు పాకిస్థాన్‌ దాడులు చేస్తోంది. అందులో భాగంగా జమ్మూకశ్మీర్‌, రాజస్థాన్, పంజాబ్, హరియాణా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో పాకిస్థాన్ దాడులకు ఉపక్రమించింది. అయితే, భారత సైన్యం వాటిని సమర్థవంతంగా తిప్పికొడుతోంది. దీనిపై స్పందిస్తూ భారత ఆర్మీ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు పెట్టింది. ఉధంపుర్, సాంబా, జమ్ము, అఖ్నూర్, నగ్రోటా, పఠాన్‌కోట్‌ ప్రాంతాల్లో పాకిస్థాన్ దాడి చేసిన 50 డ్రోన్లను భారత ఆర్మీ కూల్చివేసింది. జైసల్మేర్‌లోనూ డ్రోన్లతో పాకిస్థాన్ చేసిన దాడులను సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టింది. మరోవైపు ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో దాయాది దేశం తప్పుడు వార్తలను ప్రచారం చేస్తుండగా, పొరుగు దేశం చైనా సైతం అదేవిధంగా తప్పుడు వార్తలను ప్రచారం చేస్తోంది. తాజాగా కశ్మీర్​లో మూడు భారత్ జెట్‌లు కూలిపోయినట్లు చైనా డైలీ రాసుకొచ్చింది. అయితే దీన్ని పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ చేయగా ఆ ఫొటోలు 2019 నాటివిగా తేలింది. ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారాన్ని నమ్మొద్దని పీఐబీ ట్వీట్ చేసింది. 'ఆపరేషన్ సిందూర్' తాజా వివరాలపై విదేశాంగ శాఖ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

