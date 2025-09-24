LIVE : మల్కాజిగిరి​లో మార్గదర్శి చిట్​ ఫండ్​ 125వ బ్రాంచ్​ ప్రారంభోత్సవం- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - MARGADARSI CHIT FUND 125TH BRANCH

Margadarsi Chit Fund 125th Branch Inauguration in Malkajgiri Live : చిట్​ ఫండ్​ పరిశ్రమలో నమ్మకమైన, అగ్రగామిగా ఉన్న మార్గదర్శి చిట్​ ఫండ్​ సంస్థ తెలంగాణలోని మల్కాజిగిరి జైన్ బాలాజీ బిగ్  టౌన్​లో తన 125వ శాఖను ప్రారంభించారు. మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్​, రామోజీ గ్రూప్​ సంస్థల సీఎండీ కిరణ్​, సుజయ్​ పాల్గొన్నారు. 1962లో ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి సహకార, ఆర్థిక సేవలతో అగ్రగామిగా ఎదుగుతూ వస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్​, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో బలమైన శాఖల నెట్​వర్క్​తో, కంపెనీ తన వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉంది. నమ్మకం, పారదర్శకత, ఆర్థిక సాధికారతే ధ్యేయంగా మార్గదర్శి చిట్​ ఫండ్స్ సాగుతోంది. లక్షలాది మంది కస్టమర్లు ఎంతో నమ్మకంతో మార్గదర్శిలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. మార్గదర్శికి ప్రజలకు మధ్య విడదీయలేని బంధం ఉందని, లక్షలాది మంది వినియోగదారులకు మార్గదర్శినే నేస్తంగా ఉంది. తెలంగాణలో తన నూతన శాఖలను అంచెలంచెలుగా విస్తరిస్తూ వస్తుంది. మల్కాజిగిరి శాఖ ప్రారంభోత్సవాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.  

