ప్రాణం తీసిన ఫోన్ సంభాషణ - భవనంపై నుంచి జారిపడి వ్యక్తి మృతి

Man Died Due To Fall On Building: లాడ్జి భవనం (Lodge Building) పై నుంచి జారిపడి ఓ వ్యక్తి మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన బాపట్ల జిల్లా చీరాలలో చోటు చేసుకుంది. మృతుడు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరానికి చెందిన కరుణ్ కుమార్ (40)గా గుర్తించారు. పోలీసులు, స్నేహితులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం భీమవరంలో వ్యవసాయ శాఖలో అటెండర్​గా (Attender in Agriculture Department) పని చేస్తున్న కరుణ్ కుమార్ వేటపాలెంలో ఈరోజు తనపై అధికారి ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యానికి హజరైయ్యేందుకు స్నేహితులతో కలిసి చీరాలలోని సాయికృష్ణ లాడ్జిలో రూమ్‌ తీసుకున్నారు.

Accidently Slipped While Talking On Phone: ఈరోజు తెల్లవారుజామున ఫోన్​ మాట్లాడుతూ ప్రమాదవశాత్తు భవనంపై నుంచి జారి పడి తీవ్రగాయాలతో మృతి చెందినట్లుగా మృతుని స్నేహితులు తెలిపారు. స్థానికుల సమాచారంతో ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు అనుమానాస్పద మృతి కింద కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.