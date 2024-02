వాల్మీకులను ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చాలంటూ మహా పాదయాత్ర

Maha Padayatra in Kurnool District due to Valmiki Should be Included in ST : వాల్మీకులను ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చాలంటూ కర్నూలు జిల్లాలోని వాల్మీకులు మహా పాదయాత్ర చేపట్టారు. జిల్లాలోని ఆదోని పట్టణంలో వాల్మీకుల ST సాధన కోసం, వాల్మీకి న్యాయ మహా పాదయాత్ర సాధన కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పాదయాత్ర నిర్వహించారు. ఆదోని మండలం పెద్దతుంబలం నుంచి ఆదోని సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకు 30 కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేశారు. కార్యక్రమంలో పెద్ద ఎత్తున వాల్మీకి యువత పాల్గొని సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించారు. వాల్మీకులను ఎస్టీలో చేర్చాలని 40 ఏళ్లుగా పోరాడుతున్నా ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోవడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

దీంతో రాయలసీమలో 40 లక్షల వాల్మీకులకు అన్యాయం జరుగుతుందని వాల్మీకి సోదరులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై కేంద్రం సుముఖంగా ఉన్నా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సరైన ప్రతిపాదనలు చేయడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైసీపీ ప్రభుత్వానికి ఇంకా రెండు నెలల సమయం ఉందని, వెంటనే ప్రతిపాదనలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. లేకుంటే వచ్చే ఎన్నికల్లో బుద్ది చెబుతామని హెచ్చరించారు.